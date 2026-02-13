(VIDEO) Conferencia de Seguridad de Múnich sin Trump: ¿la ruptura definitiva entre EEUU y Europa?

Imagen de la fachada del hotel Bayerischer Hof, donde tendrá lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich, considerada una cumbre geopolítica mundial. 12 de febrero de 2026 Credito: AP

13-02-26.-Un Estados Unidos enfrentado como nunca en los últimos años con Europa participará a partir de este 13 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich sin su presidente Donald Trump, que ha decidido saltarse el encuentro, y con el recuerdo muy presente de la intervención del año pasado, a cargo del vicepresidente J.D. Vance.

Un año después de que Vance apareciera culpando a los líderes europeos de poner en riesgo la civilización occidental con sus políticas de tendencia izquierdista y los acusara de no hacerse cargo de su propia defensa, se espera que Rubio mantenga de una forma menos violenta las posiciones de Donald Trump.

"Vivimos en una nueva era en la geopolítica, y va a requerir que todos reexaminemos cómo será eso", dijo Rubio a periodistas antes de partir hacia Múnich, una declaración que anticipa de alguna forma que las diferencias seguirán dominando la agenda, aunque también matizó que "estamos muy estrechamente vinculados con Europa".

Unos 200 dignatarios de 120 países participarán en la cumbre mundial de la geopolítica, que coincide con el lanzamiento de la misión de la OTAN 'Centinela del Ártico', que coordina bajo una dirección unificada ejercicios militares multinacionales en la región, con la sombra de los recientes desencuentros con Washington en relación con Groenlandia.

Ucrania seguirá siendo un tema central en el encuentro, en el que participará el presidente Volodímir Zelenski, con quien Rubio ha anticipado una reunión en el marco de la Conferencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saluda al abordar el avión que lo trasladaría a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Maryland, 12 de febrero de 2026. AP - Alex Brandon