Secretario de Energía de EEUU: "Habrá elecciones en Venezuela y Delcy sabe el plan"

13-02-26.-El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, concluyó este miércoles una visita de alto perfil al palacio presidencial de Miraflores, donde sostuvo un encuentro de casi dos horas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Al término de la reunión, el funcionario estadounidense calificó los avances en la rehabilitación de la paraestatal Pdvsa como «enormes», aunque subrayó que la Casa Blanca mantiene su postura de no reconocer la legitimidad del gobierno surgido tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Wright, el miembro de mayor rango del gabinete de Donald Trump, se desplazará este jueves a la Faja Petrolífera del Orinoco para inspeccionar los campos operados por Chevron.

Consultado directamente sobre si la administración Trump reconoce al gobierno encabezado por Rodríguez, Wright fue tajante: «Tiene razón, no reconocemos al actual gobierno de Venezuela. Y la mayoría de los países del mundo tampoco lo reconocen». La declaración expone la ambigüedad calculada de Washington, que por un lado negocia acuerdos petroleros con Caracas y por otro insiste en calificar al régimen como ilegítimo por el «robo de elecciones y la brutalidad» atribuidos a la administración Maduro.

Señaló que Rodríguez está dispuesta a convocar comicios en aproximadamente año y medio, Wright respondió afirmativamente. «Creo que sí. Ella lo sabe muy bien… Creo que reconoce que es una condición necesaria. Tenemos un plan. Ella conoce el plan», aseguró, sin precisar si existen garantías escritas o se trata de un entendimiento verbal.

Rodríguez habló de construir una «asociación productiva» capaz de redefinir la bilateralidad, mientras Wright, en un español ensayado, sentenció: «Que viva Venezuela y viva los Estados Unidos».

*Con información de WSJ.