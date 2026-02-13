Trump desautoriza al magnate Harry Sargeant III para actuar en Venezuela

13-02-26.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje este jueves, 12 de febrero, en el que reconoce el trabajo del secretario de estado, Marco Rubio, con relación a Venezuela, al tiempo que advierte que Harry Sargeant III no esta autorizado para actuar ni declarar en nombre de Estados Unidos.



Harry Sargeant III es un magnate petrolero establecido en Florida, a quien en los últimos días distintos medios han atribuido un rol de mediador entre la administración Trump y las autoridades de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.



Precisamente hoy, The Wall Street Journal lanzó un reportaje sobre el magnate petrolero con el titulo «¿Salvador o supervillano? La apuesta de un aliado de Trump para desbloquear el petróleo venezolano», ahora desmentido por el propio Trump.



El reporte describe al magnate como «el único empresario estadounidense capaz de moverse entre Mar- A- Lago (propiedad de Trump) y el Palacio de Miraflores».



El presidente fue enfático en que Sargeant «no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América».



Previo a este comentario, en su post en Truth Social, el mandatario dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son extraordinarias, que el petróleo está empezando a fluir y que Marco Rubio y todos los representantes de la administración Trump «están haciendo un trabajo fantástico».



«Pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya confusión ni tergiversación. Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país», remarcó Trump.