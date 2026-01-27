Avanzan preparativos para los Carnavales Turísticos “Por Amor a Bolívar 2026"

Caracas, 27 de enero de 2026.– Con el propósito de enaltecer las tradiciones de El Callao, la ministra de Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro con la Gobernadora de Bolívar Yulisbeth García, para coordinar la agenda de los próximos Carnavales Turísticos "Por Amor a Bolívar 2026". Bajo el lema "Mi carnaval es histórico y yo también", la reunión definió las líneas de acción para honrar la cultura regional, siguiendo las directrices de la presidenta (E) , Delcy Rodríguez, orientadas a fortalecer el turismo nacional, informó Prensa Mintur.

Durante la mesa de trabajo, se ratificó el compromiso del Ministerio de Turismo en brindar el soporte institucional necesario para garantizar el éxito de estas festividades. Gómez enfatizó que este esfuerzo conjunto busca resaltar la identidad histórica de la región, asegurando que tanto habitantes locales como visitantes disfruten de una experiencia que ponga en valor el patrimonio cultural de El Callao y sus zonas adyacentes.

Ritmo y alegría para el pueblo

Más allá del colorido y el calipso, esta festividad representa un motor económico y un símbolo de identidad nacional. Como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la Unesco, se espera que del 12 al 17 de febrero Bolívar reciba a miles de turistas.

El despliegue contará con la participación de más de 800 "Medio Pintos", quienes junto a las comparsas tradicionales, llenarán de alegría y música las calles callaoenses. Esta edición 2026 busca consolidar a Bolívar como un destino de excelencia, donde la seguridad, la organización y el fervor popular se unan para proyectar la mejor imagen de Venezuela ante el mundo.