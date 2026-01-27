Jorge Rodríguez: "En medio de las dificultades hemos cerrado 2025 en 1.2 millones de barriles diarios"

El presidente de la AN adelantó que en el primer artículo de la reformada Ley de Hidrocarburos se ampliará toda la gama de los derivados del petróleo.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela sigue marcando hitos significativos y emblemáticos en la industria petrolera tras la producción de 1.200.000 barriles diarios al cierre del 2025, éxito que se estima replicar o superar con creces con la reforma de la Ley de Hidrocarburos.



"No pararemos de felicitar y darles las gracias a los trabajadores y trabajadores de la industria petrolera, porque en medio de las mayores dificultades, en medio de las mayores vicisitudes, logramos lo que parecía imposible y es que hemos cerrado el año 2025 con 1.200.000 barriles de producción diaria", expresó Rodríguez en el marco de la reunión con los empresarios nacionales e internacionales del sector hidrocarburos que se realizó en la noche de este lunes 26 de enero.



Igualmente, extendió sus saludos y reconocimientos a los representantes petroleros anclados a las empresas privadas.

"Quienes se encargan de la explotación, de la explotación de la caracterización del territorio de Venezuela, sus modalidades de asociación con el territorio de Venezuela, sean ellas extranjeras o venezolanas", comentó Rodríguez.

Por otra parte, adelantó que en el primer artículo de la reformada Ley de Hidrocarburos se ampliará toda la gama que comprende a este recurso energético.



"La Ley de Hidrocarburos, en su primer artículo, hace más amplío el alcance a todo lo que son los productos, no solamente el petróleo y los combustibles, sino a todos los productos derivados de este petróleo", explicó.