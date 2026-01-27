Excarcelan a adolescente condenado a 10 años de prisión por delito de "terrorismo"

27-01-26.-Las autoridades venezolanas otorgaron la libertad este lunes al adolescente Gabriel Rodríguez, quien permanecía bajo arresto desde el pasado 9 de enero de 2025. El joven cumplía una condena de 10 años de prisión impuesta en diciembre tras ser hallado culpable del delito de “terrorismo”.El abogado y defensor de derechos humanos Alfredo Romero confirmó la noticia y recordó que la detención ocurrió cuando Gabriel tenía apenas 16 años. Funcionarios policiales lo arrestaron luego de revisar su teléfono y hallar supuestas imágenes contra el régimen en el marco de las protestas por la toma de posesión de Nicolás Maduro.El proceso judicial contra Rodríguez despertó alertas internacionales debido a la ausencia de garantías básicas y la aplicación de una pena desproporcionada para un menor de edad. Su sentencia marcó un precedente negativo al convertirse en el primer caso documentado de un adolescente condenado por terrorismo en este contexto político.La captura del joven se produjo durante la intensa ola represiva que sucedió a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Diversas organizaciones no gubernamentales registraron en ese periodo la detención arbitraria de más de 200 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.Informes de múltiples ONG denunciaron que muchos de estos menores sufrieron torturas, tratos crueles y violencia sexual mientras estuvieron bajo custodia del Estado. Los defensores de derechos humanos califican estos patrones como una estrategia sistemática para criminalizar la protesta y silenciar a la disidencia juvenil.