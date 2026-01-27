Hidrocapital culmina con éxito jornada de mantenimiento y recuperación de los sistemas Tuy

Gracias a la ejecución de 25 acciones estratégicas, se fortalece el suministro de agua en la Región Capital

27 de enero de 2026).- Tras un significativo despliegue que inició en horas de la madrugada del lunes, Hidrocapital finalizó con éxito la jornada de mantenimiento y recuperación de los sistemas Tuy, en menos de 24 horas, para garantizar el servicio de agua potable en la Región Capital, informó Prensa Ministerio de las Aguas.

Gracias a la ejecución técnica de estas maniobras, se logró la recuperación de 107 litros de agua por segundo (L/S), flujo que se reincorpora a la red de distribución para fortalecer el suministro a 3 millones de personas de Caracas, Miranda y La Guaira.

El despliegue operativo alcanzó el cumplimiento de las 25 acciones estratégicas programadas para este día, donde el equipo multidisciplinario del agua trabajó incansablemente en diferentes frentes, contando con 256 trabajadores especializados.

La hidrológica de la Región Capital estableció puntos de atención en tuberías, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y componentes eléctricos que requerían abordaje para su óptimo funcionamiento.

Entre las labores de mayor impacto destaca la sustitución de la válvula de descarga de 30 pulgadas de diámetro en la E/B 32 y mantenimiento de la válvula de compuerta de 12 pulgadas de diámetro, ubicada en el parque Alí Primera de la parroquia Sucre. Asimismo, se efectuaron labores correctivas en la aducción principal de 85 pulgadas de diámetro, a la altura del sector Camatagüita.

De manera complementaria, se realizaron labores de mantenimiento electromecánico en los grupos de bombeo de las estaciones 31, Mamonal, 33 y La Chara, junto a la optimización de los sistemas de dosificación de cloro y sedimentadores en la planta potabilizadora Caujarito.

Estas acciones forman parte del Plan de Recuperación, Estabilización y Mantenimiento (REM) que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular las Aguas en el marco de la 2T del Plan de la Patria 2025-2031 creado por el Presidente Nicolás Maduro e impulsado por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez.