Delcy Rodríguez responde a secretario del Tesoro de EEUU: "Venezuela no acepta órdenes externas"

Credito: Composición Aporrea-web

27-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfrentó este lunes las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Kenneth. La mandataria aseveró con contundencia que Venezuela posee un gobierno que «no obedece» mandatos provenientes del extranjero.



Rodríguez calificó la postura de Kenneth como ofensiva y fuera de lugar para la diplomacia actual. «El secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderle», sentenció la funcionaria en transmisión de VTV.



La presidenta reafirmó que su gestión se basa en la reciprocidad con la ciudadanía y no en agendas internacionales. «Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno merece al pueblo», enfatizó durante su alocución.



Respecto a las presiones de Washington, Rodríguez aseguró que mantiene su postura frente a las intimidaciones directas. «Las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada y asumí», subrayó.



En un encuentro con el sector energético, la mandataria instó a las petroleras a convertir al país en un «gigante» de la industria. Su meta es que Venezuela alcance niveles de competitividad similares a los de Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos.



La presidenta sostuvo que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos servirá para potenciar la producción global de energía. Según su visión, el nuevo texto legal ofrece normativas claras que se adaptan a los estándares técnicos del mercado internacional.



Delcy Rodríguez también aplaudió la persistencia de los capitales privados que permanecen en los campos petroleros locales. Destacó que estas empresas han mantenido sus inversiones «a pesar del bloqueo naval y económico» impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.



Finalmente, la funcionaria descartó cualquier plan oculto detrás de las nuevas medidas económicas presentadas. «Aquí no hay agendas extraterrestres ocultas. Es un modelo que se ha venido aplicando», concluyó al defender los principios legales establecidos desde el año 2002.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 300 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2026/01/26/delcy-rodriguez-responde-a-secretario-del-tesoro-de-usa-venezuela-no-acepta-ordenes-externas/)