British Petroleum está interesada en oportunidades transfronterizas con Venezuela, dice director de la compañía en Trinidad y Tobago

PUERTO ESPAÑA, 26 de enero de 2026- El director de BP en Trinidad y Tobago declaró el lunes que la importante petrolera sigue interesada en oportunidades transfronterizas con Venezuela, a pesar de que el gobierno de Caracas suspendió todos los acuerdos energéticos bilaterales con su vecino el año pasado.



Oportunidades en Exploración en Aguas Profundas

BP y Shell habían obtenido licencias de Estados Unidos y Venezuela para desarrollar proyectos de gas natural costa afuera en la frontera marítima, donde se han descubierto vastas reservas.



Planes de Inversión en Trinidad

"Existe una lógica industrial que indica que existen recursos al otro lado de la frontera donde la gente quizás sea más cautelosa a la hora de invertir, justo al lado de nuestros activos infrautilizados como Atlantic LNG y Point Lisas", declaró David Campbell de BP.



"Es un proyecto obvio", añadió Campbell en referencia a Cocuina-Manakin, el proyecto de gas que BP y la estatal venezolana PDVSA habían estado planeando.



Cocuina-Manakin cuenta con yacimientos de gas que se extienden a las aguas de ambos países, por lo que se necesita un desarrollo conjunto para iniciar la producción, tras la finalización de la fase de exploración hace años.



BP prevé un declive continuo de sus antiguos yacimientos en las aguas someras de Trinidad, pero la compañía ve importantes oportunidades en aguas profundas, afirmó Campbell.



El descubrimiento Calypso de BP, de 3,5 billones de pies cúbicos (1,1 billones de metros cúbicos), operado por Woodside, se considera una importante oportunidad para que Trinidad obtenga más gas para el país de dos islas, al igual que los bloques de aguas profundas que la empresa está explorando conjuntamente con Shell, declaró el ejecutivo en una conferencia sobre energía en Puerto España, la capital del país.



Casi el 10 % de la inversión total de capital de BP en exploración y producción a nivel mundial este año se destinará a proyectos energéticos en Trinidad, afirmó Campbell.



