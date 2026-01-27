Cabello cifra en 808 las excarcelaciones "desde antes de diciembre" y dice que "no hay presos políticos" en Venezuela

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Archivo-Web

27-01-26.-El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó este lunes que el Estado venezolano ha excarcelado a 808 personas desde «antes de diciembre». El funcionario aprovechó la actualización de estas cifras para ratificar que en el país no existen prisioneros por motivos políticos.



Cabello explicó que el Ejecutivo ordenó una revisión exhaustiva de los expedientes judiciales para fomentar la «convivencia y la paz». No obstante, aclaró que esta medida excluye tajantemente a responsables de homicidios, narcotráfico y delitos de pedofilia.



«Estamos haciendo una revisión ordenada… para la convivencia y la paz de este país a lo interno», manifestó el ministro durante su intervención. El jefe de la cartera de Interior aseguró que buscan reintegrar de manera productiva a quienes obtengan su libertad.



El funcionario insistió en la postura oficial del Gobierno al declarar que en Venezuela «no hay presos políticos, sino gente que cometió delitos». Además, cuestionó duramente a las organizaciones no gubernamentales que elaboran listados de detenidos.



Cabello lanzó una advertencia directa a los familiares de los reclusos para que ignoren las promesas de mediación de entes externos. «Señores familiares de los presos, esa no es la vía. No caigan en la extorsión de ellos, eso no existe», sentenció con firmeza.



El ministro denunció que algunos sectores intentan camuflar a grandes narcotraficantes dentro de listas con supuesto carácter político. «En supuestas listas de presos políticos ponen a narcotraficantes de dos mil kilos. ¿A cuenta de qué? Nosotros no vamos a caer en ese chantaje», agregó.



Finalmente, Cabello respaldó la invitación de Delcy Rodríguez al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Afirmó que el Estado no tiene «nada que ocultar» y que las liberaciones responden a una política soberana y no a presiones extranjeras.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2026/01/26/cabello-tasa-en-808-las-excarcelaciones-desde-antes-de-diciembre-y-niega-que-haya-presos-politicos/)