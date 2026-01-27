Gaceta Oficial 43.291 jueves 08 de enero 2026

Gaceta Oficial 43291, jueves 8 de enero de 2026.

Official Gazette 43291, Thursday, January 8, 2026.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo por la intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

Acuerdo que designa a Francisco José Ameliach Orta, como Representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado para el Período 2026-2027.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONACIT

Providencia que modifica y constituye la Comisión de Contrataciones con carácter permanente, del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT); estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Providencia que modifica y constituye el Comité de Licitaciones para la Enajenación de Bienes Públicos Nacionales pertenecientes al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT); quedará conformado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Providencia mediante la cual se delega en Francy Evelin Rodríguez, Presidenta (E) del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), las atribuciones que en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA, S.A.

Providencia que dicta el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la empresa PLANTA DE AUTOBUSES YUTONG VENEZUELA, S.A.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Resolución 251203-091, mediante la cual se resuelve aprobar la Estructura Financiera para la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

Resolución 251203-092, mediante la cual se resuelve designar como Cuentadantes Responsables de las Unidades Administradoras, integrantes de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Consejo Nacional Electoral del Ejercicio Económico Financiero 2026, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución 251203-093, mediante la cual se resuelve dictar las Normas sobre el Sistema de Modificaciones Presupuestarias, aplicable al Presupuesto de Egresos del Consejo Nacional Electoral del Ejercicio Económico Financiero del año 2026.