Gobierno de México reafirma soberanía en el envío de petróleo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

27 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que el envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana del Estado mexicano, orientada a mitigar los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.



La mandataria señaló que la determinación sobre los tiempos y las formas de estos suministros corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex), con base en contratos establecidos, o a decisiones de carácter humanitario del Gobierno bajo determinadas circunstancias.



Durante su comparecencia ante la prensa, Claudia Sheinbaum enfatizó que la postura de solidaridad hacia el pueblo cubano no es reciente, sino que se ha mantenido durante años ante los problemas de desabastecimiento que enfrenta la nación caribeña por el bloqueo estadounidense.



La jefa de Estado respondió a las consultas sobre un reporte de la agencia Bloomberg que indicaba la cancelación de un embarque previsto para mediados de enero en el buque Swift Galaxy. Al respecto, la presidenta indicó que, en todo caso, se informará sobre la reanudación de los despachos y recordó que la relación contractual con Cuba ha tenido periodos en los que no se envió crudo y otros en los que sí.



Esta postura se mantiene en un contexto donde el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha expresado su rechazo a la entrega de recursos a la isla, mientras México persiste en su intención de brindar ayuda humanitaria frente a los apagones y la escasez de suministros.



Finalmente, la presidenta mexicana manifestó la disposición de su país para actuar como canal de mediación entre Washington y La Habana si ambas partes lo solicitan. El objetivo de esta propuesta es buscar una resolución a las discrepancias mediante la vía de la paz y el diálogo.



Actualmente, México se ha consolidado como un proveedor clave para la isla, superando en volumen de exportación a otros socios históricos en medio de una crisis energética producto de las restricciones comerciales vigentes desde 1962.



Según datos recientes, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los daños totales del embargo de Washington sobre Cuba se estiman en 7.556.1 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 49 por ciento respecto al periodo anterior.



Las restricciones financieras y comerciales han golpeado áreas sensibles para la población. En el ámbito de la salud, esta política provocó pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en un solo año, mientras que en el sector energético, el impacto asciende a más de 496 millones debido a las limitaciones como la importación de combustibles.



El 29 de octubre anterior, La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por una amplia mayoría (165 votos a favor) una resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos.