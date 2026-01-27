Se intensifican los llamados de los demócratas para que Kristi Noem renuncie o enfrente un juicio político

Ocho demócratas más se han unido a una resolución para destituir a la secretaria de Seguridad Nacional después del último tiroteo fatal cometido por un agente federal.

WASHINGTON 27 de enero de 2026.- Ocho demócratas más firmaron una resolución de destitución contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el asesinato de Alex Pretti, lo que eleva el número total de copatrocinadores a 120, según un portavoz de la oficina del representante Robin Kelly, de Illinois, informó NBCNoticias.

La resolución de destitución de Kelly contra Noem contaba con 100 copatrocinadores hasta el 20 de enero, según un comunicado de prensa, pero la cifra se disparó en los últimos días ante la indignación por las prácticas de control migratorio, tras el despliegue de miles de agentes federales en Minnesota en lo que el gobierno ha denominado Operación Metro Surge.

"Destituyan a Kristi Noem", declaró el Partido Demócrata el domingo en X.

Las últimas peticiones de destitución de Noem se producen en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta a una nueva ola de escrutinio tras los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

El representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, declaró a finales de la semana pasada que apoyaría los esfuerzos para destituir a Noem. Tras el asesinato de Pretti, Thompson declaró: "La Cámara de Representantes debe tomar medidas inmediatas para destituir a Kristi Noem".

El asesinato de Pretti "es repugnante y debería conmocionar a todos los estadounidenses", afirmó.

"También refleja el caos y la violencia intencionados que Trump y Kristi Noem acogen y de los que son responsables", continuó. "Trump y Noem tienen las manos manchadas de sangre".