Maduro y Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud, según "Nicolasito"

27-01-26.-Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en buen estado de salud, según informaron este fin de semana voceros del oficialismo venezolano.La información fue divulgada por el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, tras un encuentro con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder socialista y que también estaría solicitado por cargos criminales ligados al narcotráfico desde Venezuela, según una nota de Semana.De acuerdo con Prado, lo primero que se consultó durante la conversación fue el estado de salud del exmandatario y de la primera combatiente.Están bien de salud”, señaló el ministro en sus redes sociales y en su canal de Telegram, donde agregó que ambos se mantienen “muy pendientes del país” y con “mucha confianza en el pueblo”, al que atribuyen la tarea de “luchar y defender la paz y la integridad del territorio”.Según Prado, Maduro también está al tanto de la próxima Consulta Popular Nacional de las Comunas, anunciada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez y lo considera un mensaje dirigido a los Consejos Comunales y a las comunas del país para la consolidación del llamado Estado Comunal. El proceso está previsto para realizarse el domingo 8 de marzo.Además, Maduro Guerra lideró una jornada de oración por la paz y por la liberación de la pareja encarcelada por el gobierno estadounidense, la cual fue realizada en Caracas. Allí aseguró que su padre envió un mensaje en el que pidió “orar por la paz de Venezuela”.Las declaraciones se producen a casi cuatro semanas del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras la incursión en Fuerte Tiuna del Ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, durante una operación militar que incluyó ataques en cuatro estados del país, entre ellos Caracas, y dejó casi 90 muertos.Tanto Maduro como Flores son procesados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos federales que incluyen un supuesto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otros delitos graves relacionados con narcotráfico y actividades criminales transnacionales, acusaciones que se remontan a una investigación iniciada años antes.Un juez federal ordenó que Maduro y Flores permanezcan bajo custodia en una prisión federal en Brooklyn, sin derecho a libertad bajo fianza, por el momento. Su próximo trámite en la corte está programado para el 17 de marzo de 2026, cuando continuarán los procedimientos previos al juicio.