ONU: más de 37.000 palestinos fueron desplazados en Cisjordania durante 2025

La ONU precisó que la mayoría de los desplazamientos en Cisjordania fueron por operaciones llevadas a cabo en campamentos de refugiados

27 de enero de 2026.- El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, declaró el lunes que Cisjordania registró durante 2025 más de 37.000 palestinos desplazados, alcanzando niveles récord de desplazamiento y violencia de colonos.



Durante una conferencia de prensa, el funcionario hizo referencia al reciente informe publicado por la Oficina de ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).



Dujarric explicó que la mayoría de los desplazamientos ocurrieron por «operaciones llevadas a cabo en campamentos de refugiados».



Además, indicó que en Cisjordania la Ocha también registró más de 1.800 ataques de colonos israelíes contra palestinos, provocando víctimas, daños materiales o ambos.



El vocero advirtió que se trata de «la cifra anual más alta registrada por las Naciones Unidas», marcando el noveno año consecutivo de aumento de estos hechos, afectando a 280 comunidades.



De acuerdo con el informe de la Ocha, más de 37.000 palestinos fueron desplazados a lo largo del año pasado, incluyendo a más de 2.000 tras la demolición o destrucción de sus viviendas y a más de 1.650 por la violencia de colonos.



Asimismo, en Jerusalén Oriental, las demoliciones alcanzaron los niveles más altos registrados por la ONU en casi dos décadas.

Familias viven en peligrosos refugios en Gaza



La Ocha también indicó que cientos de miles de personas aún viven en peligrosos refugios improvisados ​​o en edificios dañados en Gaza, «expuestas a condiciones climáticas adversas, peligros ambientales y artefactos explosivos».



Destacó que gran parte de lo necesario para abordar estos riesgos no está fácilmente disponible en el territorio, y recalcó que las oportunidades para que las personas se desplacen voluntariamente se ven limitadas, ya que extensas áreas permanecen cerradas a los civiles.



«La reparación de los edificios dañados, así como la retirada de escombros y artefactos explosivos, se ve limitada por las restricciones a la entrada de equipos y maquinaria pesada», añadió.



Acotó que, pese a los esfuerzos de ONU y sus socios para proporcionar tiendas de campaña, lonas impermeables y otros materiales de refugio, estas medidas temporales no pueden brindar la protección adecuada contra las tormentas invernales.