Carabobo: Aba Ultra conecta cerca de 1.000 hogares y comercios de Valencia

27 de enero de 2026.-Cerca de 1.000 hogares, comercios e instituciones públicas de Valencia, estado Carabobo, disfrutan de las bondades de conectividad que brinda Cantv a través de los servicios Aba Ultra, 100 % fibra óptica; Aba TV GO y Telefonía IP, informó Comunicaciones Externas.

La Empresa avanza mediante labores de construcción de puertos ópticos, a fin de brindar atención a los sectores El Pajal, El Vivero, La Adobera, La California, La Pastora, Pueblo Nuevo, Residencias Lara, San Blas y la Urbanización La Quizanda.

Las cuadrillas de la Empresa ejecutan diversas acciones en la ciudad capital, para llegar con la tecnología GPON a más comunidades y sectores productivos. El despliegue técnico y comercial se desarrolla junto a las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones.

“El servicio Aba Ultra continuará brindando con sus ventajas muchas fortalezas y beneficios para nuestros vecinos”, destacó Iraida Márquez, jefa de la Unidad de Batalla Hugo Chávez que hace vida en la Urbanización La Quizanda.

Cantv avanza con la modernización de sus redes a fibra óptica, en el marco de la Segunda T de las 7 Grandes Transformaciones, a fin de seguir mejorando la prestación de los servicios públicos en beneficio del pueblo.