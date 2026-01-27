Honduras: Nasry Asfura toma posesión como presidente

Nasry Asfura toma posesión como presidente de Honduras

27 de enero de 2026.- Nasry Asfura juró como presidente constitucional de Honduras para el período 2026-2030, en ceremonia solemne de investidura efectuada en el Congreso, que marca el regreso del derechista Partido Nacional al poder.



"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos: Honduras, para servirte estamos", juró el mandatario, también conocido como Tito Asfura, ante el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien le tomó el juramento constitucional.



Zambrano colocó minutos después la banda presidencial al mandatario, quien seguidamente juramentó a los tres designados presidenciales (vicepresidentes), María Antonieta Mejías, Carlos Flores y Diana Herrera.



Horas antes de terminar su mandato, la presidenta saliente, Xiomara Castro, deseó suerte a Asfura y abogó por que "sea lo mejor para Honduras".



La ceremonia fue celebrada en un ambiente de austeridad, sin presidentes o dignatarios de otros países invitados, sino con la presencia del cuerpo diplomático y de organismos internacionales acreditados en el país, además de personalidades políticas, sociales y religiosas.



Tras las elecciones generales del 30 de noviembre del año pasado, Asfura fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 24 de diciembre en medio de unos polarizados escrutinios, marcados por denuncias de fraude.



Según los datos publicados en el CNE, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, el 40,27%, seguido de cerca por el aspirante del Partido Liberal (derecha), Salvador Nasrralla, con 1.452.796, el 39,53%, y tercera, la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 705.428, el 19,19%.



Asfura, un empresario de la construcción de 67 años y de raíces palestinas, contó también con el respaldo del presidente de EEUU, Donald Trump, quien aseguró que era el único de los candidatos con quien su país podría trabajar.