Oro alcanza récord histórico ante debilidad del dólar

El precio internacional del oro registró este lunes un alza superior al 2,15 %, hasta alcanzar niveles récord cercanos a los cinco mil 100 dólares por onza, impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense, el aumento de la incertidumbre política en Washington y el temor de los mercados a un cierre administrativo del Gobierno federal.

Según datos de mercado, el oro al contado subió hasta cinco mil 110 dólares por onza, mientras los futuros estadounidenses avanzaron en similar proporción. En lo que va de 2026, el metal precioso acumula una revalorización superior al 18 %, luego de haber aumentado más de 64 % durante 2025.

El repunte del oro coincide con el deterioro del panorama político interno en Estados Unidos, luego que en Minnesota fue asesinado otro estadounidense por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La plataforma Polymarket elevó al 80 % la probabilidad de un cierre parcial del Gobierno, tras el anuncio de los demócratas del Senado —liderados por Chuck Schumer— de bloquear el proyecto de gasto público si se mantiene la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Deuda impagable

Los mercados también reaccionan al rápido crecimiento de la deuda pública estadounidense, que se aproxima a los 39 billones de dólares, lo que profundiza las dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país.

Este escenario ha generado salida de capitales del dólar hacia activos refugio, lo que debilita el índice de la moneda estadounidense y fortalece el atractivo del oro, publicó TeleSUR al citar diversas fuentes de medios internacionales.