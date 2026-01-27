Demandan a gobierno de EEUU familiares de dos hombres que murieron en ataque a presunta "narcolancha"

Credito: Web

27 de enero de 2026.- Los familiares de dos hombres que murieron durante el ataque con misiles de Estados Unidos contra una ‌presunta narcolancha cerca de Venezuela presentaron este martes una demanda por homicidio culposo, al alegar que fueron asesinados en una campaña militar "manifiestamente ilegal" dirigida contra embarcaciones civiles.



Abogados de derechos civiles presentaron la demanda en el tribunal federal de Boston, en el primer desafío judicial a uno de los 36 ataques con misiles contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico autorizados por el Gobierno del presidente Donald Trump, que han dejado más de 120 muertos desde septiembre.



Los familiares de Chad Joseph y Rishi Samaroo (dos ‌hombres trinitenses que estaban ⁠entre los seis muertos durante un ataque el 14 de octubre) afirmaron en la demanda que estaban realizando trabajos de pesca y agricultura en Venezuela y estaban regresando a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad, cuando fueron atacados.



"Se trata de ‌asesinatos a ​sangre fría y sin ley; asesinados por deporte, razón por la cual necesitamos un tribunal de justicia que proclame lo que es verdad y reprima lo que es ilegal", ‍declaró en un comunicado Baher Azmy, abogado de los demandantes del Centro ‍de Derechos Constitucionales.



Su grupo y la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron la demanda ⁠al amparo de la Ley de Muertes en Alta Mar, una ley marítima que permite a los familiares demandar por muertes por negligencia ocurridas en alta mar, y del Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, una ley de 1789 que permite a los foráneos presentar demandas ante los tribunales estadounidenses por violaciones del derecho internacional.