(VIDEO) Lula y Trump dialogan sobre Venezuela: «Hay que preservar la paz y estabilidad de la región»

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este lunes una conversación telefónica de 50 minutos en la que abordaron la relación bilateral, la agenda global y la situación en Venezuela, destacando la importancia de preservar la «paz y la estabilidad» en la región.

Según un comunicado integral difundido por el gobierno brasileño, los mandatarios intercambiaron información sobre los indicadores económicos positivos de ambos países y coincidieron en que este crecimiento es beneficioso para toda la región.

Por su parte, durante el intercambio sobre Venezuela, el presidente brasileño «destacó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano«, según el comunicado oficial.

Comunicado oficial

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica hoy, 26 de enero, a las 11:00 h, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la conversación de cincuenta minutos, ambos líderes abordaron temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global.

Los presidentes intercambiaron información sobre los indicadores económicos de ambos países, que apuntan a buenas perspectivas para ambas economías. El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos y Brasil es positivo para la región en su conjunto.

Ambos elogiaron la buena relación construida en los últimos meses, que resultó en la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños.

El presidente Lula reiteró una propuesta, presentada al Departamento de Estado en diciembre, para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Lula expresó su interés en fortalecer la colaboración en la represión del lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en la congelación de activos de grupos criminales y el intercambio de datos sobre transacciones financieras. La propuesta fue bien recibida por el presidente estadounidense.

Al comentar sobre la invitación a Brasil para participar en el Consejo de Paz, Lula propuso que el organismo presentado por Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y otorgue un puesto a Palestina. En este contexto, reiteró la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Durante la conversación, Lula y Trump intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Venezuela. El presidente brasileño destacó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano.

Ambos presidentes acordaron que el presidente Lula visitará Washington tras su viaje a India y Corea del Sur en febrero, en una fecha que se determinará próximamente.