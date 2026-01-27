Podemos avala reforma de la Ley de Hidrocarburos y rinde respaldo rotundo a Delcy Rodríguez

Caracas 27 de enero de 2026.- El vicepresidente nacional de profesionales y técnicos del partido Podemos, Rosalio Torrealba Torrealba, fijó este martes una posición contundente con respecto a la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, así como sobre la situación política que atraviesa Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por los Estados Unidos el pasado 3 de enero, informó Prensa Podemos.

Definió la reforma presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 15 de enero como una iniciativa "decidida, contundente y firme", que no solo responde a la coyuntura interna sino que también tiene "impacto nacional e internacional" para relanzar la industria petrolera venezolana.

"Podemos respalda total y absolutamente esta reforma porque permitirá reimpulsar nuestra industria petrolera y asegurar el desarrollo socioeconómico de nuestro país en favor de las grandes mayorías", afirmó al tiempo que subrayó que la fracción parlamentaria del partido votará afirmativamente en la segunda discusión para garantizar su aprobación en la Asamblea Nacional.

Una revolución "irreversible" pese a crisis política

Torrealba afirmó que la Revolución Bolivariana es un proceso "que trasciende" y tiene carácter irreversible, y destacó que, a pesar de los acontecimientos del 3 de enero —incluida la captura de Nicolás Maduro— el gobierno se mantiene en funciones y con "plena capacidad de ejercicio político y administrativo".

En ese sentido, el dirigente politico expresó un respaldo explícito y rotundo a Delcy Rodríguez, reconociendo "su esfuerzo, valentía en el mantenimiento de la paz y la tranquilidad ciudadana, así como su gestión para garantizar el funcionamiento normal del país".

Reforma petrolera con mirada internacional

La reforma a la Ley de Hidrocarburos, actualmente en proceso de discusión en la Asamblea Nacional, busca abrir espacios de inversión y modernizar el marco regulatorio de la principal industria de exportación del país. Según cifras oficiales, Venezuela proyecta captar alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión petrolera en 2026, un incremento de casi un 55 % respecto a 2025, impulsado en parte por los cambios propuestos en la normativa energética.

La iniciativa, que ya fue aprobada en primera discusión, introduce mecanismos como los *Contratos de Participación Productiva* y flexibiliza aspectos operativos para atraer tanto capital nacional como extranjero, en un sector que ha estado marcado por décadas de control estatal y sanciones internacionales.

También hizo referencia al tema de las sanciones recordando que "todo el aparato productivo del país está bajo sanciones por más de una década", por lo que exigió al gobierno de los Estados Unidos la suspensión total de las medidas que afectan al Banco Central de Venezuela para permitir el normal desarrollo de las actividades económicas y financieras.

Perspectivas económicas y sociales

Para Rosalio Torrealba, la aprobación plena de la reforma tendrá efectos positivos tangibles para la población: "Se reflejará sin duda en sectores como la salud, vivienda, educación y, fundamentalmente, en el mejoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora y funcionarial".

Además, señaló que la ampliación de la industria petrolera permitirá fortalecer servicios públicos y dinamizar el comercio nacional mediante instrumentos como las cartas de crédito, cuya operatividad ha sido restringida por las sanciones internacionales.