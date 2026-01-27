Tendencia inusual: Muchos estadounidenses se estan pegando el pasaporte en la frente en videos

ante el temor a ser detenidos por ICE y a ser discriminados racialmente.

27 de enero de 2026.-Contexto y preocupaciones: Esta tendencia surge tras los tiroteos mortales perpetrados por la Patrulla Fronteriza y el ICE, lo que genera preocupación por arrestos sin el debido proceso, muertes bajo custodia del ICE y un mayor control de la aplicación de la ley, informó MSN.com-

Impacto en redes sociales: Usuarios de TikTok e Instagram, incluyendo creadores como @dotish001 e Yvonne Mugure, comparten videos virales que muestran cómo las personas lidian con la vida cotidiana bajo el escrutinio del ICE, con millones de visualizaciones que reflejan la ansiedad pública.

Los estadounidenses comparten videos en redes sociales con sus pasaportes atados a la cabeza en respuesta a la creciente preocupación por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En videos virales, los creadores de redes sociales afirman que llevan los documentos de esta manera para asegurarse de tener una prueba de ciudadanía estadounidense antes de que se la pidan. Un creador de TikTok comentó en un video: "Nunca se es demasiado precavido, hay que actuar con determinación ahora".

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró en un correo electrónico compartido con Newsweek: "Las REAL ID no son documentos de inmigración; dificultan la falsificación de la identificación, lo que frustra a delincuentes y terroristas. La REAL ID puede confirmar la identidad, pero no confirma el estatus legal. La INA [Ley de Inmigración y Nacionalidad] exige que los extranjeros y no ciudadanos en EE. UU. porten documentos de inmigración".

Por qué es importante

La tendencia comenzó en diciembre, pero se han compartido más videos en línea en medio de una mayor atención nacional a las operaciones federales de inmigración en Minneapolis tras los disparos fatales de dos ciudadanos estadounidenses —Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, a manos de la Patrulla Fronteriza, y Renee Good, madre de tres hijos de 37 años, a manos del ICE— en menos de tres semanas.

Tras los asesinatos, se han producido protestas generalizadas y están surgiendo preocupaciones más amplias en respuesta al ICE. Treinta y dos personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, el año más mortífero para la agencia en dos décadas. También ha habido preocupación por la conducta del ICE, incluyendo arrestos sin el debido proceso, arrestos de menores y discriminación racial.