Sindicatos de la ISP refuerzan su solidaridad frente a las amenazas contra la soberanía de Venezuela

27 de enero de 2026.- La Internacional de Servicios Públicos (ISP) celebró una reunión estratégica con líderes sindicales de la región Interamérica para analizar la situación en Venezuela y acordar acciones concretas de solidaridad

El encuentro reunión representantes sindicales de Venezuela, Estados Unidos, Canadá y de las subregiones Caribe, Cono Sur, Centro América, Brasil y países andinos con el objetivo de construir una lectura colectiva del contexto geopolítico frente a la intervención militar de E.E.U.U a Venezuela y las vulneraciones a la soberanía del pueblo venezolano y a la paz en la región.

El encuentro contó con un panel sobre la situación sobre el terreno en Venezuela, con la participación de representantes sindicales de afiliadas partes de la coordinación colegiada, quienes expusieron sobre el contexto político actual, y su impacto sobre la vida diaria y el contexto de las condiciones laborales, los salarios y el ejercicio de la libertad sindical. Hablaron Raul Ordonez, de FEDESIEMHIDROVEN, Zenaida Figueres, de SUNEPSAS y Carmelo Sánchez, de SINTRAINCES. Además, Luis Zavala como miembro del Comité Regional Interamericano de la ISP en Venezuela agradeció la solidaridad y las acciones propuestas por los sindicatos de la ISP en la región.

Durante la apertura del evento, el secretario regional de la ISP Interamérica, Euan Gibb, subrayó que el escenario actual excede ampliamente el caso venezolano. "Hoy nos reunimos para hablar de Venezuela, pero todos entendemos que no se trata solo de Venezuela", afirmó, advirtiendo sobre una preocupante intensificación de lógicas de dominación imperialistas regional platicadas por el gobierno de Donald Trump.

La ISP condenó de forma contundente la intervención militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela que tuvo lugar el día 3 de enero, afirmando que violan la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y sientan un peligroso precedente y un riesgo para la paz y la estabilidad regionales.

La reunión también contó con la participación del secretario general de la ISP, Daniel Bertossa, quien reafirmó la condena de la ISP a los ataques de Trump a la soberanía de los países de la región. "Este encuentro forma parte de una expresión de solidaridad de la ISP y nuestras afiliadas con el pueblo de Venezuela. Ha sido un momento difícil para el pueblo de Venezuela recientemente, en especial para sus sindicatos y sus líderes sindicales, y se ha agravado mucho por las acciones de Trump y también por sus palabras. Tenemos muy claro que condenamos la agresión militar de Trump, condenamos la violación de la soberanía de Venezuela", dijo el secretario general.

Como resultado del encuentro, la ISP acordó una serie de acciones clave, entre ellas un llamado a los sindicatos afiliados de la región a sumarse a las movilizaciones en defensa de la soberanía de Venezuela, en rechazo a cualquier intervención militar, así como a promover pronunciamientos en sus centrales sindicales nacionales. También se resolvió apoyar a las organizaciones sindicales para que exhorten a sus gobiernos a posicionarse contra la intervención y contra la guerra para presionar a los parlamentarios y gobiernos a fin de que se opongan a las intervenciones estadounidenses, sumándose al ya firmado por varios países de la región, tales como México y Colombia, y España.

Asimismo, la ISP se comprometió a enviar una carta a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, respaldando la necesidad de un diálogo social de buena fe y con resultados, subrayando que "no hay paz sin libertad sindical". Entre los acuerdos también figura el lanzamiento de un comité regional de vigilancia de la privatización, que tendrá a Venezuela como uno de sus países prioritarios, y la exploración de una misión sindical internacional de solidaridad en 2026.

En sus palabras finales, Euan Gibb insistió en la urgencia de una respuesta colectiva y articulada del movimiento sindical internacional. "Es absolutamente esencial que construyamos una respuesta unificada: todos estamos en peligro", afirmó. Por su parte, Luis Zavala, agradeció la solidaridad de las afiliadas de la ISP en estos tiempos de dificultades, "sin solidaridad y unidad tanto dentro del país como con ustedes a nivel internacional, no podremos lograr mejorar la situación de los y las venezolanos. Por eso el nuestro es un compromiso para la justicia social en nuestro país y en la región, juntos y con su apoyo."

Con este encuentro, la ISP reafirma su compromiso histórico con la paz, la soberanía de los pueblos y la defensa de los derechos sindicales y laborales, fortaleciendo la solidaridad internacional como herramienta clave frente a la escalada de amenazas en la región.