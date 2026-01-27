Representante de Chevron en Venezuela: "Estamos preparados para crear un sector petrolero y de gas más competitivo"

Mariano Vela, vocero de la empresa estadounidense, también celebró la reforma a la Ley para Hidrocarburos y auguró que junto con PDVSA "construiremos un futuro aún más brillante para este pueblo de Venezuela"

El alto representante en Venezuela de la empresa estadounidense petrolera Chevron, Mariano Vela, aseguró que están preparados para continuar aportando su experiencia en el manejo de las operaciones con innovación tecnológica. "Trabajo arduo y la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", dijo.

Durante la consulta pública de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, Vela agradeció públicamente a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN) por las gestiones para la modificación de la normativa y el proceso de diálogo incluyente que se ha producido, al tiempo que resaltó que el enfoque de la transnacional es la seguridad de los trabajadores.

"Eso no cambia y la integridad de los activos que hemos manejado durante tanto tiempo, donde participamos en estricto cumplimiento con todas las leyes", expuso.

Mariano Vela agregó que las modificaciones legislativas y las recientes acciones que realiza el sector de hidrocarburos son motivo de satisfacción.

"Nos complace estar aquí hoy, como lo hemos estado por los últimos 100 años, con un socio muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la industria de los hidrocarburos de Venezuela", sostuvo.

Finalmente, agradeció "a todos los empleados venezolanos de Chevron, de nuestras empresas mixtas y también a nuestro socio Pdvsa, por su compromiso y dedicación que es de larga data".

"Juntos construiremos un futuro aún más brillante para este pueblo de Venezuela", auguró.