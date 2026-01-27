Venezuela revela cuánta inversión necesita para elevar "exponencialmente" su producción petrolera

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, durante la Consulta Pública Nacional del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, afirmó este lunes: "Es el momento en que se dispare de manera exponencial la producción de petróleo de Venezuela".

Según indicó, "la única manera" de hacerlo es "a través de la fuerza atractriz" para que llegue la inversión extranjera y entren los recursos que se necesitan para la explotación de los llamados "campos verdes" —hasta ahora no explotados— o los campos que "se han venido agotando con el tiempo".

"Estábamos hablando de que son más o menos 50.000 millones de dólares los que se necesitan para poder llevar la producción a cinco o un poco más de millones de barriles [...]. Si alguien tiene esa plata que nos la preste y si no la tiene que nos dejen reformar la ley", instó.

La modificación se necesita para que "pueda venir la inversión, para que puedan venir las empresas extranjeras en un clima y en una condición de seguridad jurídica", sostuvo.

Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que no se están "bajando o regalando las regalías del petróleo". "Es que es la inversión que hace el Estado venezolano cuando la empresa privada, extranjera o nacional, trae recursos para invertir en los llamados campos verdes", indicó.

Ante esta situación, anunció que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permitirá incorporar "un experimento que resultó exitoso": los llamados Contratos de Participación Productiva (CPP), que permitieron a Venezuela alcanzar un "aumento sustancial de la producción de petróleo, con el récord" al cierre de diciembre de 2025.