Designados nuevos viceministros para el Ministerio de Comunicación e Información

Ministro Pérez Pirela y los viceministros

27 de enero de 2026.- En aras de fortalecer la política comunicacional y las narrativas estratégicas de la nación, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, designó a los comunicadores sociales Johan Briceño Bermúdez, Gustavo Villapol Ríos y Alberto Alvarado Galiz como nuevos viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci).



Dichos nombramientos se dieron a conocer a través del artículo 4.º de la Gaceta Oficial N.º 43.299.



El titular de la cartera comunicacional, Miguel Pérez Pirela, enfatizó con entusiasmo la llegada del nuevo equipo: “Con alegría anuncio la designación de tres jóvenes y talentosos venezolanos a cargo de tres de los Viceministerios Estratégicos para la Nueva Comunicación que requiere nuestra patria en estos momentos históricos”.



Los nombramientos quedaron establecidos de la siguiente manera:



Johan Briceño Bermúdez se pondrá al frente del Viceministerio de Comunicación e Información: Creador y editor de los medios digitales más virales del país. Es experto en línea editorial y discursiva.



Gustavo Villapol Ríos toma las riendas del Viceministerio de Gestión Comunicacional: Escritor y experto en comunicación política y análisis de datos. Posee una amplia experiencia en la dirección de espacios de difusión de información en instituciones, partidos políticos, movimientos y campañas electorales.



Alberto Alvarado Gali asume el Viceministerio de Planificación y Estrategia Comunicacional: Productor audiovisual y de programas multiplataforma. Profesor en comunicación política y experto en la formación de equipos para la estrategia comunicacional y la construcción de narrativas.



Con este nuevo equipo, el Mippci apunta a una gestión más dinámica y adaptada a los retos tecnológicos actuales, para garantizar la eficacia en la planificación y la ejecución estratégica de la información en el país.