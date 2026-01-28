El ex-presidente de la FIFA, Sepp Blatter, se suma a quienes piden boicot al Mundial de Fútbol en Estados Unidos

28 de enero de 2026.-El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó el lunes la propuesta de un boicot de los aficionados a los partidos de la Copa Mundial en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración, tanto en el país como en el extranjero, informó Prensa Asociada.

Blatter fue la última figura del fútbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Instó al boicot en una publicación en X que respaldaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

Pieth, abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión de la reforma de la FIFA por parte del Comité Independiente de Gobernanza hace una década.

Blatter fue presidente del organismo rector del fútbol mundial entre 1998 y 2015; renunció en medio de una investigación por corrupción.

En su entrevista con Der Bund, Pieth dijo: «Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todas formas, lo verán mejor en televisión.

Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a los árbitros, los enviarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte».

En su publicación, Blatter citó a Pieth y añadió: «Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial».