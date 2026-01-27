El turismo en Cuba se desploma a medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos

El turismo en Cuba se desploma en un momento en que la isla necesita desesperadamente esos ingresos.

LA HABANA 27 de enero de 2026-- Es casi mediodía en La Habana cuando un puñado de turistas baja de un pequeño autobús amarillo y corre hacia una hilera de relucientes coches clásicos, cámara en mano, informó Prensa Asociada.

Cerca, bajo la sombra de un almendro playero, un grupo de conductores se pone de pie de un salto, algunos esperando a su primer cliente del día.

Pero los turistas se toman un par de selfis rápidos frente a coches de colores brillantes, desde un Pontiac de 1950 hasta un Buick de 1960, y se marchan.

"Esto es deprimente", dijo Reymundo Aldama, quien conduce un Ford Fairlane convertible rosa chicle de 1957. "Estamos esperando a que vengan, estamos esperando trabajo".

El turismo en Cuba se desploma en un momento en que la isla necesita desesperadamente esos ingresos, con el número de visitantes reducido a más de la mitad desde 2018. Durante casi dos décadas, un flujo constante de visitantes impulsó el turismo, solo para que la pandemia de COVID-19 y los graves apagones, junto con el aumento de las sanciones estadounidenses, se azotaran.

Ahora, los cubanos cuyo sustento depende del turismo se encuentran entre los más afectados, mientras la isla se prepara para lo que los expertos advierten que podría ser una crisis económica catastrófica tras la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano y arrestara a su presidente.

La situación ya es grave para Rosbel Figueredo Ricardo, de 30 años, quien vende una popular comida callejera cubana conocida como "chivirico": totopos de harina fritos espolvoreados con azúcar.

Antes, cada mañana cargaba 150 bolsas de totopos en una bandeja de plástico que cargaba al hombro y se agotaban al caer la tarde. Ahora, solo carga 50 bolsas al día, trabaja desde el amanecer hasta la noche y a veces no vende ni una sola.

"Soy técnico mecánico industrial de nivel medio, y mírame", dijo.

Figueredo tiene pareja y tres hijos, y un cuarto está en camino, así que está preocupado.

"Este es nuestro día a día, así que podemos comer", dijo.

Una tarde reciente, al no encontrar turistas cerca del famoso malecón de La Habana, caminó hacia la embajada de España con la esperanza de que alguno de las docenas de cubanos que hacen fila a diario para obtener un visado para salir de la isla le comprara.

Durante décadas, el turismo generó hasta 3 mil millones de dólares anuales para Cuba.

Los visitantes abarrotaban los restaurantes, se agolpaban a lo largo del malecón habanero y se congregaban ante imponentes monumentos y edificios estatales. El flujo constante de pasajeros impulsó el empleo y propició la apertura de cientos de pequeños negocios, incluyendo hostales y restaurantes.

Hoy en día, el malecón está salpicado principalmente de parejas cubanas o pescadores que esperan pescar su próxima comida.