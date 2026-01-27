Amnistía Internacional aseguró que ICE actúa de manera impune en Mineápolis y exige rendición de cuentas

Credito: Web

27-01-26.-La ONG Amnistía Internacional (AI) aseguró este lunes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) actúa de manera «impune» y pidió rendición de cuentas por sus «violaciones de derechos humanos» tras el segundo asesinato en Mineápolis a manos de un agente federal.



«El ICE y la Patrulla de Fronteras y Aduanas no están convirtiendo nuestras comunidades en lugares más seguros. Al contrario, están actuando impunemente, utilizando fuerza letal a plena luz del día, aterrorizando a barrios enteros y arrancando a niños y niñas de los brazos de sus familias», denunció en un comunicado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI en EE.UU.



Fischer pidió al Congreso de Estados Unidos que rechace cualquier financiación adicional de ICE y que tome medidas «inmediatas» para que la agencia rinda cuentas por causar «muertes y otras violaciones de derechos humanos».



La organización se refirió en la nota a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue abatido por agentes de inmigración durante una operación para capturar a un inmigrante en Mineápolis este fin de semana.



Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.



Según Fischer, «este homicidio no es un incidente aislado«, sino que responde a un «patrón más amplio en el que se ha dado vía libre a ICE para que lleve a cabo prácticas abusivas de detención y aplicación de la ley sin apenas supervisión ni rendición de cuentas».



El de Pretti es el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.



Fischer apuntó en el comunicado que el ICE ha violado de manera reiterada derechos humanos sin afrontar consecuencias, llevando a cabo «operaciones mortales en las calles» y torturas así como otros abusos en los centros de detención para inmigrantes.



«¿Cuánta gente más tiene que morir para que los dirigentes estadounidenses actúen? En un momento en el que se están arrebatando vidas y en el que las comunidades están exigiendo respuestas, el Congreso debe dejar de mirar hacia otro lado», reiteró.



Un tribunal de Mineápolis celebra hoy una audiencia sobre el operativo a gran escala desplegado por las autoridades de inmigración en el estado, tras una demanda interpuesta por el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul.



