Estados Unidos no permitirá que gobierno venezolano pague los honorarios legales de Nicolás Maduro

NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026.- Estados Unidos impide que el gobierno venezolano pague la representación legal de Nicolás Maduro en el caso de narcotráfico que enfrenta en Nueva York, declaró el miércoles el abogado defensor del depuesto presidente venezolano, informó Reuters.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes el 5 de enero de cargos de narcotráfico que podrían llevarlos a prisión estadounidense durante décadas. Se encuentran encarcelados en Nueva York a la espera de juicio.

En una carta dirigida al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso de Maduro, el abogado defensor Barry Pollack indicó que el Departamento del Tesoro otorgó el 9 de enero una excepción a las sanciones financieras estadounidenses contra Venezuela, permitiendo al gobierno del país sudamericano pagar los honorarios de Maduro, pero revocó ese permiso horas después sin explicación alguna.

Pollack afirmó que "la ley y la costumbre venezolanas" dictan que el gobierno paga los gastos del presidente y la primera dama.

"El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro. El Sr. Maduro tiene la expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga, y el Sr. Maduro no puede, de otra manera, costear un abogado", escribió Pollack en una carta fechada el 20 de febrero, pero publicada el miércoles.

Un portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, que presentó el caso, declinó hacer comentarios. El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una dramática redada nocturna en Caracas el 3 de enero, tras meses de presión por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para que el líder socialista renunciara. La fiscalía afirma que Maduro abusó de su poder para ayudar al narcotráfico durante sus 13 años de mandato.

Desde la captura de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez ha gobernado Venezuela. Maduro afirmó en su comparecencia ante el tribunal el 5 de enero que seguía siendo el presidente legítimo del país.

Pollack afirmó que Flores aún podría recibir fondos del gobierno para cubrir sus honorarios legales. Su abogado, Mark Donnelly, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pollack es conocida por representar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se declaró culpable de conspiración para obtener y divulgar información clasificada de defensa.

(Información de Luc Cohen en Nueva York; Edición de David Gregorio)