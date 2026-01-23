(VIDEO) Consignan carta ante sede del PNUD para exigir la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Con profundo fervor patriótico y en defensa de la soberanía nacional, representantes del sector salud se congregaron en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, para acompañar a los hijos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, en la entrega de una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que se exige la liberación inmediata de la pareja presidencial, actualmente detenida en territorio estadounidense.

El diputado ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, tomó la palabra en nombre de la familia y del pueblo venezolano, al expresar que “no es un cargo, yo no estoy aquí solamente porque mi papá es presidente, yo estoy aquí porque yo quiero darle un abrazo a mi papá, quiero abrazarlo y escucharlo y sé que lo voy a lograr, y ustedes me van a acompañar cuando recibamos a Nicolás Maduro Moros en Maiquetía y va a ser la marcha más grande que ha visto Venezuela en su historia cuando rescatemos a Nicolás y a Cilia”.

Durante la lectura de la misiva, Maduro Guerra denunció ante la comunidad internacional: “Honorable Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nosotros los hijos de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, acudimos ante usted para denunciar la flagrante violación de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos cometidos por el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), en perjuicio del pueblo venezolano y nuestros familiares, como es de su conocimiento el 3 de enero de 2026 efectivos militares de EE. UU. ejecutaron una acción armada contra el territorio y la población de la República Bolivariana de Venezuela, mediante una operación denominada resolución absoluta (…)”.

La carta también detalla que, tras dicha operación, “se produjo el secuestro de nuestro padre Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se encuentra aún en el ejercicio de sus funciones junto a nuestra madre Cilia Flores, primera dama y diputada de la AN; ambos posteriormente fueron trasladados por los efectivos estadounidenses a la ciudad de Nueva York”.

Además, señala que, mediante lo informado por los abogados defensores, al llegar a territorio norteamericano, el presidente Maduro se encontraba herido, caminaba con dificultad y atado de manos y pies. La primera dama, igualmente herida, esposada y tratada como prisionera de alta peligrosidad, en abierta violación a su investidura y a los principios fundamentales del derecho internacional.

En la misiva, los hijos de la pareja presidencial solicitaron formalmente:



1. Un pronunciamiento público de condena a la violación de principios del derecho internacional por los hechos ejecutados contra la República Bolivariana de Venezuela el 3 de enero de 2026.

2. Un pronunciamiento público en rechazo a la violación de la inmunidad, y de los derechos a la libertad e integridad personal del presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada de la AN, Cilia Flores.

3. Exigir a los Estados Unidos la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada de la AN, Cilia Flores.

En nombre del presidente y de la primera dama, el diputado Maduro Guerra manifestó su gratitud al pueblo venezolano. “Gracias de corazón, gracias por tanto amor, gracias por tanto respaldo”.

Igualmente, con la fuerza de la convicción bolivariana, afirmó: “No descansaremos hasta ver libres al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a la primera dama Cilia Flores, asimismo, hasta que consigamos el sueño de Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moros”.

Hoy, Venezuela alza su voz con dignidad y firmeza. La patria no se rinde. La lucha por la verdad, la justicia y la soberanía continúa.