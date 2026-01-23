Alarma en Alemania: Exigen repatriar oro depositado en EEUU ante «riesgo Trump»

La agresiva política exterior de Donald Trump, marcada por acciones militares para controlar el petróleo en Venezuela y presiones para anexar Groenlandia, encendió las alarmas en Berlín. De allí que los círculos políticos y económicos alemanes exigen la repatriación inmediata de sus reservas de oro custodiadas en Nueva York, bajo la premisa de que «el oro no está seguro con Trump».

Según un reporte del diario alemán Bild, la preocupación radica en las 1.236 toneladas de oro que el Bundesbank (Banco Central alemán) mantiene en la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU). Este depósito representa casi la mitad del valor total de las reservas germanas y alcanza una cifra récord cercana a los 260.000 millones de dólares.

Debido a la inestabilidad política promovida por la Casa Blanca y los recientes roces con la Unión Europea, expertos advierten que mantener estos activos en suelo estadounidense es un peligro estratégico. Emanuel Mönch, exjefe de investigación del Bundesbank, afirmó que las autoridades deben trabajar por una «mayor independencia estratégica» y considerar seriamente el retorno de los lingotes a suelo europeo.

«EEUU no es un socio fiable»

La desconfianza hacia la Administración Trump es transversal en el espectro político alemán:

Asociación de Contribuyentes: Advierte que el patrimonio nacional corre peligro bajo el mandato de Trump.

Achim Warnbach (ZEW): Sostiene que las dependencias derivadas del almacenamiento de oro deben reevaluarse urgentemente.

Katharina Beck (Partido Verde): Exigió que las reservas no se conviertan en un «peón en disputas geopolíticas» y pidió mantener el oro en Alemania mientras Trump esté en el poder.

División en el Gobierno de Berlín

Pese a la presión social y política, el Gobierno alemán y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, han rechazado hasta ahora la reubicación. El mandatario elogió las condiciones de almacenamiento en Nueva York, mientras que otros analistas, como Clemens Fuest (Instituto IFO), temen que una repatriación precipitada «eche leña al fuego» en la ya tensa relación transatlántica.

Mientras sectores económicos sugieren prudencia para no «impresionar» negativamente a Trump, la realidad geopolítica actual (marcada por el asedio a la soberanía de naciones como Venezuela) mantiene a Alemania en un debate interno sobre la seguridad de su mayor activo financiero frente a la imprevisibilidad de Washington.