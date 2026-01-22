Delcy Rodríguez aboga por "reinstitucionalizar" el ejercicio de la política

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Credito: UR

22-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuestionó que algunos sectores utilicen el término «reinstitucionalizar» aplicado al país y afirmó que Venezuela cuenta con una sólida base institucional.



“Quizás lo que hay que reinstitucionalizar y redireccionar son las expresiones extremistas y fascistas de algunos sectores; eso es lo que debe corregirse de raíz. Lo que hay que reinstitucionalizar es el ejercicio responsable de la política», dijo.



La mandataria señaló que el Estado avanza de manera articulada para garantizar el bienestar del pueblo a través de diversas áreas estratégicas: la transformación económica, la seguridad, la protección social, la ecología, la salud y la consolidación del poder político.



Asimismo, denunció que algunos sectores actúan bajo intereses extranjeros. «Debemos decirlo, hay sectores vasallos de poderes externos que no piensan en los intereses nacionales, sino en poderes foráneos, dándoles la espalda a Venezuela».



Rodríguez hizo una invitación a la democratización real de la política, basada en el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía.



«Lo que hemos vivido debe corregirse. Los invito a que, unidos en una verdadera democratización política, donde nos encontremos desde nuestra diversidad con respeto y sin darle la espalda a nuestra patria que el único interés que nos una sea el bienestar del pueblo venezolano y que sea nuestra independencia y soberanía para preservar nuestra integridad territorial, lo digo con absoluta responsabilidad”.



La mandataria anunció que en las próximas horas se darán a conocer nuevas directrices en materia política y de convivencia. El objetivo es afrontar las diferencias de criterio con tolerancia y sin violencia.



«El extremismo solo conduce a la muerte y al enfrentamiento. ¿A dónde ha llevado el fascismo? Que alguien me diga algo bueno de él: nada».

