Grupo de solidaridad marcha en solidaridad en apoyo a Venezuela

La embajadora venezolana Flores Rivas hizo un llamado a mantenerse firmes en la lucha contra las políticas injerencistas, la preservación de la paz y la unidad

Las organizaciones «Venceremos», «Stiching Asewara Ketatong» y «Sons of Slaves», así como grupos de ciudadanos amigos de Venezuela, marcharon en Surinam en un acto de solidaridad para levantar su voz y denunciar la agresión imperialista contra el pueblo venezolano, cometida por el gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos (EEUU).

En las instalaciones de la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Surinam, la embajadora Ayerim Flores Rivas recibió un comunicado de estos grupos de solidaridad, en el que condenan el ataque de EEUU al país suramericano, exigiendo el respeto al Derecho Internacional y la liberación inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores de Maduro.

En un emotivo acto, la organización indígena "Stiching Asewara Ketatong" oró por el pronto retorno de la pareja presidencial, y en honor a los 100 héroes venezolanos y cubanos que entregaron su vida el pasado 3 de enero, defendiendo la Patria bolivariana del brutal e ilegal bombardeo perpetrado por el gobierno estadounidense.

La embajadora Flores Rivas agradeció la solidaridad y el amor manifestado, que refleja la firme voluntad de quienes valoran la justicia y la soberanía de los pueblos, a la vez que hizo un llamado a mantenerse firmes en la lucha contra las políticas injerencistas, por la preservación de la paz y la unidad.

Así como en Suriname, diversas manifestaciones en solidaridad con el pueblo y Gobierno de Venezuela y de rechazo a la agresión militar contra su soberanía, se han realizado en todo el continente como expresión de condena a la ilegal acción de EEUU contra un Estado soberano y su institucionalidad.