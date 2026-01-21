PSUV convoca a una gran movilización para el próximo 23 de Enero

Dirección Nacional del PSUV

21 de enero de 2026.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció una movilización del pueblo venezolano para reivindicar la lucha histórica del 23 de enero.



La convocatoria busca afianzar la unión nacional en defensa de la patria, de acuerdo con la explicación de Cabello, durante una rueda de prensa del Psuv.



Cabello hizo el anuncio en el contexto del 68° aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y recordó ese hecho histórico señalando que “las cúpulas políticas y económicas traicionaron a los venezolanos”, dejando al pueblo “sin opinión y sin opción”.



“El 23 de enero nosotros lo reivindicamos con una hermosa gesta de pueblo unido en defensa de su país”, enfatizó Cabello.



El Psuv ha preparado una agenda de actividades para toda la semana que culminará con la movilización masiva del próximo viernes.



El anuncio se produce en medio de la movilización permanente que mantienen al pueblo venezolano a 18 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Cabello afirmó que han realizado actividades diarias en las calles exigiendo el regreso de ambos.



Además, destacó especialmente las movilizaciones del pasado fin de semana, donde el pueblo venezolano redactó cartas dirigidas al Mandatario Nacional y la primera combatiente. Estas acciones forman parte de la expresión popular para exigir la liberación inmediata de los líderes e hijos dignos de Hugo Chávez.

