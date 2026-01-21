Japón: Sentencian a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro Shinzo Abe

El hombre acusado de matar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue declarado culpable el miércoles y sentenciado a prisión perpetua, más de tres años después del asesinato a tiros que estremeció al mundo.

El juez Shinichi Tanaka dictó la sentencia en un tribunal de la ciudad de Nara, cerca de Kioto, constató un periodista de la AFP.

El crimen ocurrió a plena luz del día y provocó una reflexión profunda en el país asiático, poco acostumbrado a la violencia con armas, y abrió un escrutinio sobre los nexos entre legisladores conservadores y la Iglesia de la Unificación, una secta reservada.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, al parecer estaba molesto con Abe por creer que tenía vínculos con ese culto, originado en Corea del Sur.

Numerosas personas hicieron fila la mañana del miércoles para obtener boletos para ingresar a la sala de la corte, ante el gran interés público en el juicio.

El hombre fue acusado de asesinato y violación de las leyes de control de armas por utilizar una pistola casera para matar al gobernante más longevo de Japón durante un mitin en julio de 2022.

Yamagami admitió el asesinato en la apertura del juicio en octubre, aunque rechazó algunos de los otros cargos, según medios japoneses.

Bajo las leyes de Japón, el juicio continúa incluso si el acusado se declara culpable.

Manabu Kawashima, un trabajador de logística que esperaba afuera de la corte, dijo que quería "conocer la verdad sobre Yamagami".

"Lo que ocurrió con el primer ministro Abe fue el acontecimiento del siglo. A mí me gustaba cuando estaba vivo, su muerte fue estremecedora", declaró a la AFP el hombre de 31 años.

Otro hombre cargó una pancarta frente al tribunal con un mensaje que urgía al juez "darle la mayor consideración" a las difíciles circunstancias de vida de Yamagami.

Los fiscales pidieron una sentencia de prisión perpetua para Yamagami al calificar el asesinato como "sin precedentes" en la historia "de la posguerra", y citaron las "consecuencias extremadamente graves" para la sociedad, según la prensa local.

La prisión perpetua en Japón permite la posibilidad de libertad bajo fianza, aunque expertos creen que Yamagami morirá encarcelado.

Los fiscales alegaron en el juicio que el motivo del acusado para matar a Abe fue su deseo de desprestigiar a la Iglesia de la Unificación.

El juicio expuso cómo las cuantiosas donaciones de la madre de Yamagami a la iglesia dejó a su familia en bancarrota, y él llegó a creer que "políticos influyentes" colaboraban con la secta.

Abe había hablado en eventos organizados por grupos de la iglesia.

Yamagami "pensó que si mataba a alguien influyente, como el primer ministro Abe, podría llamar la atención del público a la iglesia y provocar críticas a ella", dijo en octubre un fiscal del caso en la corte de Nara.

La Iglesia de la Unificación fue establecida en Corea del Sur en 1954 y sus miembros son llamados "moonies", por su fundador Sun Myung Moon.