Hallan sin vida a Amado Torres, exalcalde de Cocorote (Yaracuy), en Morrocoy

Amado Torres

21 de enero de 2026.- Comisiones del Cicpc y la Guardia Costera localizaron el cuerpo sin vida de Amado José Torres Lavite, de 42 años, en las inmediaciones de Cayo Sombrero, ubicado en el estado Falcón.



Torres, fue alcalde del municipio Cocorote del estado Yaracuy, se encontraba desaparecido desde el pasado 20 de enero.



Torres llegó al embarcadero de El Malecón, en Tucacas, donde contrató un servicio de lancha privada para trasladarse solo hacia Cayo Sombrero. Al no tener noticias de su paradero, se notificó a la Delegación Municipal Tucacas del CICPC y a las autoridades marítimas.



Tras interrogar al lanchero que realizó el traslado, las autoridades centraron el rastreo en la zona del hallazgo.



El cuerpo fue localizado en la jurisdicción del municipio Monseñor Iturriza. Aunque se presume la muerte fue por ahogamiento, los cuerpos de seguridad investigan el suceso.



Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como jefe de Tributos del SENIAT en Tucacas, estado Falcón. Era abogado y dirigente social.