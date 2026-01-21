Buques con petróleo venezolano descargaron en varias islas del Caribe

Varios buques petroleros han iniciado la descarga de crudo venezolano en distintas islas del Caribe, anunciando de manera pública su actividad.

Según publicó Bloomberg, durante el fin de semana, dos buques entregaron alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo venezolano a tanques de almacenamiento en las islas de Santa Lucía y de Curazao.

Es importante acotar que estos países son puntos de escala para exportaciones más amplias, según datos de seguimiento de los buques a los que tuvo acceso el medio internacional.

No obstante, está previsto que en los próximos días más buques petroleros con crudo venezolano vayan a diferentes destinos del Caribe, incluyendo las Bahamas.

El Gobierno de Estados Unidos ha recurrido a dos grandes comercializadoras mundiales como son Vitol y Trafigura, con el fin de vender el petróleo venezolano.

Además, las autoridades están alentando a las grandes petroleras estadounidenses a invertir en el país caribeño para revitalizar su industria petrolera.

Mercado naviero

Cabe recalcar que presuntamente el mercado naviero se está viendo afectado por la intervención de Estados Unidos sobre algunos buques, por lo que ha habido un aumento repentino de las tarifas de flete en algunas rutas.

El pasado 17 de enero, el buque «Volans», el cual fue autorizado por EEUU y el Reino Unido para operar, descargó alrededor de 600.000 barriles de petróleo en la isla de Curazao.

El lugar de descarga alberga las instalaciones de almacenamiento de Bullen Bay y la embarcación transportaba un cargamento para la empresa Vitol.

Por su parte, el 18 de enero, llegó a Castries, en la isla de Santa Lucía, el buque «Kelly», el cual descargó alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo venezolano.

Las empresas Kpler y Vortexa puntualizaron que este es el primer envío de petróleo venezolano a la isla caribeña, desde diciembre de 2018.

El superpetrolero «Marbella» arribó este lunes 19 de enero, a South Riding Point, en las Bahamas, con aproximadamente 1,9 millones de barriles de crudo, mientras otro buque, el «René», carga más de 1,7 millones de barriles y tiene previsto llegar a esa nación a finales de esta semana.