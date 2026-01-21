El ministro del Interior ruso Vladímir Kolokóltsev visita Cuba en plena tensión con EEUU

El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev (drcha.), deposita una ofrenda floral en el mausoleo de La Habana dedicado a los soldados soviéticos el 20 de enero de 2026 Credito: Agencias

El ministro del Interior de la Federación de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, arribó este martes a La Habana para desarrollar una agenda oficial que busca profundizar la cooperación estratégica y el diálogo político entre ambos países. La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, confirmó la llegada del alto funcionario y difundió imágenes del recibimiento protocolar en el Aeropuerto Internacional José Martí, destacando que esta visita refuerza los vínculos de seguridad entre Moscú y la isla.

Durante su estancia, Kolokóltsev sostendrá reuniones de alto nivel centradas en el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración entre los órganos del orden interior, el combate al crimen transnacional y el intercambio de experiencias técnicas. Esta es la segunda visita oficial del ministro a Cuba, tras su viaje en noviembre de 2023, y se produce en un escenario internacional donde ambas naciones han consolidado una asociación estratégica integral basada en principios de soberanía y multipolaridad. Se espera que los encuentros concluyan con la definición de nuevas líneas de trabajo y acuerdos en materia de seguridad pública y coordinación institucional.

Estos intercambios se inscriben en el marco de los acuerdos bilaterales existentes dentro de la agenda de cooperación Rusia-Cuba.

El presidente cubano subrayó que la visita del ministro, la primera de un funcionario ruso a Cuba desde el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, tenía "una enorme significación" por "el momento en que se hace", según declaraciones difundidas por la presidencia.

En una declaración al canal de televisión estatal Rossiya-1, realizada desde el aeropuerto de la capital cubana, el ministro Kolokoltsev recordó la postura de Moscú sobre el ataque de las fuerzas estadounidenses a principios de enero en Caracas que llevó al secuestro del presidente Nicolás Maduro.

"En Rusia, consideramos esto como un acto de agresión armada injustificada contra Venezuela", declaró.

"Este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia y de consolidar todos los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los factores externos", agregó.

Esta visita tiene lugar en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha multiplicado las amenazas contra Cuba tras el ataque en Venezuela.

Según la televisión estatal, el ministro enviado por Moscú también fue recibido por el exdirigente Raúl Castro, de 94 años, oficialmente retirado de cualquier cargo de decisión, pero que sigue siendo una figura central de liderazgo en Cuba.