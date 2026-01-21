China envía nueva ayuda a Cuba para contrarrestar efectos del bloqueo energético y económico

China aprobó enviar a Cuba un donativo de 60 mil toneladas de arroz, además a esta nueva ronda de asistencia se suma la ayuda financiera emergente de 80 millones de dólares destinada a la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes.

Este próximo donativo fue informado por el embajador Hua Xin, tras un encuentro con el mandatario cubano, Díaz-Canel. "Esta asistencia responde a la situación económica y al estado del sistema electroenergético nacional que enfrenta Cuba hoy debido al bloqueo", señaló Hua Xin.

De esta manera, el embajador chino anunció ajustes en la ejecución de proyectos previos de cooperación energética. Detalló que se modificaron las modalidades del donativo de 200 MW en energía solar y la entrega de 5 mil módulos de paneles solares fotovoltaicos para viviendas aisladas.

"Se ha determinado, en acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, fijar una empresa ejecutora", explicó el diplomático en La Habana.

Díaz-Canel agradeció el gesto de solidaridad y destacó el estado avanzado de los vínculos bilaterales, en particular el desarrollo de la Fase Cuatro del programa de transformación digital con apoyo chino.

