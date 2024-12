Rescatan en Brasil a 163 obreros chinos que trabajaban en condiciones de esclavitud

Un empleado trabaja en la línea de producción en una fábrica de autos BYD

25 de diciembre de 2024.- Un total de 163 trabajadores, de nacionalidad china, fueron rescatados de las obras de una fábrica que la montadora de vehículos eléctricos china BYD está construyendo en el estado brasileño de Bahía, en el noroeste del país.



Las autoridades sacaron a todos los trabajadores al entender que se encontraban en una situación equivalente a la esclavitud. Se les había retenido el pasaporte para que no pudieran salir de Brasil y se les confiscaba el 60% del sueldo.



La filial brasileña del fabricante chino, BYD Auto do Brasil, anunció en un comunicado que rescindió "con efecto inmediato" el contrato de la empresa responsable de la obra, Jinjiang Construction Brazil Ltda.



La mayor fábrica fuera de Asia



La obra se encuentra en Camaçari, en Bahía, donde se está construyendo la mayor fábrica de autos eléctricos de BYD fuera de Asia.



Según las autoridades, los empleados no tenían las medidas de protección necesarias y hubo al menos dos accidentes laborales provocados por la falta de descanso. Tras la intervención de la Fiscalía del Trabajo de Brasil, ahora los empleados están distribuidos en hoteles a la espera de que se regularice su situación. No volverán a trabajar en la obra.