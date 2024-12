Efemérides 24 de diciembre: ¡Hagamos que la Noche sea Buena! - #NavidadSinTrabajadorxsPresxs

Nochebuena. Festividad cristiana y popular tradicional, coincidente con la conmemoración del nacimiento de Jesús. Esta celebración se combinó con tradiciones de distintos orígenes, como la de Papa Noel o Santa Claus (nórdica e inglesa), y es una oportunidad para el intercambio de regalos entre familiares y amistades (ya sean del Niño Jesús, San Nicolás o los Reyes Magos). En Venezuela los regalos se le atribuyen al Niño Jesús. Marca una época del año a la que se le suele dar un sentido místico-religioso, con mensajes de paz y de buena voluntad. También representa una temporada de desenfrenado consumismo para aquellos pocos a los que les sobra el dinero, y para los que terminan gastando lo que no tienen. La conmpensación es que tanto se da como se recibe y todo genera un motivo para compartir con alegría y a veces con algo de reflexión. Especialmente se refuerzan los lazos familiares y la amistad. Aunque también los desenfrenos. La cena de Nochebuena en Venezuela y los días de la Navidad y Fin de Año, son una oportunidad para que afloren hermosas tradiciones venezolanas, que se han hecho parte de nuestra idiosincrasia o modo de ser, porque es habitual que los venezolanos se reunan en familia o grupos, para cenar e intercambiar regalos, comer hallacas y otros platos típicos como el pan de jamón, la ensalada de gallina, tortas y dulces, escuchar aguinaldos y gaitas zulianas, andar de buen humor y felicitarse. Algo que atenúa, aunque no suprime los conflictos sociales. Olvidemos, sin embargo, que esta noche, no es para todos una Noche de Paz y es importante tener en cuenta a los seres humanos que sufren, como la gente de Gaza (Palestina) bajo bombas impasibles que no descansan. Pero muchos gobierno del Occidente "cristiano" apoyan al genocida que cambia la estrella de Belén por los misiles, que como Herodes mata a los niños para que no nazca el Mesías.