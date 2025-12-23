Efemérides del 23 de diciembre: Prisión perpetua para Videla – Panameños protestan pretensiones de Trump con el canal

Algunas efemérides de un día como hoy, 23 de diciembre: Destacamos las siguientes: Muere Fermín Toro (1865), polímata venezolano

En 1947 es presentado el transistor, una revolución en la electrónica

En 1985, Francia indemniza a la organización ecologista Greenpeace por hundimiento de su buque Rainbow Warrior

En 2010, en Argentina, dictan prisión perpetua para el represor Rafael Videla

Panámá sale a la calle a protestar pretensión de Trump de robarse el canal Día Nacional de las Raíces en Estados Unidos o National Roots Day, una fecha muy significativa para estimular a las familias a profundizar en su historia o procedencia, herencia y ascendencia familiar. El documento que registra la ascendencia y descendencia familiar se denomina árbol genealógico. A través del árbol genealógico se pueden identificar patrones hereditarios de enfermedades. La Noche de Rábanos en Oaxaca, México. Es una fiesta mexicana popular navideña, de gran tradición, en la que hortelanos y floricultores exhiben ingeniosos y llamativos diseños realizados con el rábano, la flor inmortal y el totomoxtle, vinculados con motivos religiosos. Los registros indican que fue un 23 de diciembre de 1897 la primera exposición. Mirando aquí podrá observar una galería: sorprendentes imágenes de figuras labradas en la Noche de Rábanos. Nace Jean-François Champollion (1790), egiptólogo francés, considerado el padre de la egiptología. Este historiador (lingüista y egiptólogo) consiguió descifrar la escritura jeroglífica egipcia a partir del estudio de la piedra de Rosetta. Nace Joseph Smith (1805), profeta estadounidense, fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, generalmente denominado mormonismo, incluyendo a su principal denominación, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nace San Antonio María Claret (1807), religioso español, misionero y fundador de muchos colegios. Fue misionero apostólico en Cataluña y Canarias (1840-1850), arzobispo de Santiago de Cuba (1850-1859) y confesor de la reina Isabel II de España (1857-1869); fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (1849) y de la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (1855). En 1860 fue preconizado arzobispo titular de Trajanópolis. Participó del concilio Vaticano I (1869-1870). Murió en el destierro en Francia. Fue beatificado en 1934 y canonizado en 1950. Nace Miguel Ramón Demetrio Faílde y Pérez (1852), músico cubano, creador del danzón, baile nacional de Cuba. Hijo de un gallego (procedente de Galicia) y de una mulata matancera (de una localidad de Matanzas). Con grandes aptitudes para la música y destreza con varios instrumentos, también daba clases de música y participaba en actividades literarias, dirigió bandas musicales (entre ellas la de los Bomberos de Matanzas) y en 1871 su propia orquesta: "La Orquesta de Miguel Faílde". Entre su repertorio de composiciones, además de danzones encontramos: "Las alturas de Simpson", "La diosa japonesa", "Cuba libre", "Yo me voy para el otro mundo", "Los mascavidrios", "El mondonguito", "Antón Pirulero", "La serenata de Schubert", "Figurín, se acabó el merengue", la "Jota aragonesa", "Piña", "Mamey y zapote", entre muchos otros. Escuchar danzón cubano. Muere Fermín Toro (1865), político, diplomático, literato y educador venezolano. De formación autodidacta, fue considerado un polímata (conocedor de varios campos de la ciencia y las humanidades). Era pariente del marqués del Toro. Fue un destacado orador y dedicado educador. Junto a Juan Vicente González, Juan Manuel Cajigal y Rafael María Baralt, es uno los representantes más prominentes de la Generación de 1830 en Venezuela. Fue Ministro de Hacienda, Ministro Plenipotenciario, Diputado y Vicepresidente del Congreso. Nace Juan Ramón Jiménez (1881), quien fue un escritor y poeta español, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956, autor de la narración titulada "Platero y yo", obra lírica en prosa, entre otras. Escribió trabajos literarios principalmente en prosa y verso. En 1900 publicó sus dos primeros libros de texto: Ninfeas y Almas de Violeta. Su literatura refleja la influencia del poeta Rubén Darío y de los simbolistas franceses. El Estado Guzmán Blanco, en Venezuela, cambia de nombre a Gran Estado Miranda existente en el siglo XIX (1889). Nace en Palermo, Italia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896, s. XIX), escritor italiano, autor de la impactante novela: "El gatopardo" (llevada al cine en el siglo siguiente, s. XX), que cuenta las vivencias en Sicilia de Don Fabrizio Corbera Príncipe de Salina, y su familia, entre los años 1860 y 1910. En 1963, el renombrado cineasta Visconti llevará la obra al cine con gran éxito. En 1884, muere en el Reino Unido, Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía, más conocido por su teoría, creadora de una corriente llamada "malthusianismo", según la cual el crecimiento de la población, en constante progresión geométrica, tiende siempre a agotar el suministro de alimentos, por lo que siempre deberá cuidar los límites de la reproducción. El inventor Reginald Fessenden logra la primera radiotransmisión de audio de la historia (1900). Comienza la era de la transmisión de sonido y de la voz a largas distancias; una revolución en las comunicaciones. En 1913 se funda el Sistema de la Reserva Federal - Fed (1913), banco de los Estados Unidos que maneja su moneda, el dólar, divisa mundial. Nace Horacio Germán Tirigall, conocido como Horangel (1927), astrólogo argentino. Se ocupó de publicar una Astroguía de forma ininterrumpida desde 1963 y escribir obras de autoayuda. En Venezuela era trasmitido un programa de televisión conocido como "Horangel y los 12 del Signo". Se crea el Comité Olímpico Venezolano COV (1935). Organismo civil sin fines de lucro, afiliado al Comité Olímpico Internacional (COI), que atiende en el país (Venezuela) la aplicación de la Carta Olímpica que rige al Movimiento Olímpico en el mundo. Está constituido por la reunión de las federaciones deportivas nacionales afiliadas con sus deportes al Programa Olímpico y otras aceptadas en el Comité. El COV ejerce la representación internacional del deporte venezolano ante el COI. Tiene la misión de promover y estimular el desarrollo del deporte de manera inclusiva. En 1947 es presentado el transistor, como amplificador sustituto de las válvulas de vacío; al poder producirse en miniatura permite los dispositivos electrónicos compactos que son base de la tecnología de hoy. En 1951 muere en Buenos Aires el músico, compositor, dramaturgo y cineasta Enrique Santos Discépolo, autor de célebres tangos: Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires. Tenía 50 años. En 1962 llega a Cuba, en un barco estadounidense, medicinas y mercancías acordadas para el canje por los mercenarios que participaron en frustrado intento de invasión de Playa Girón. También un 23 de diciembre, pero de 1963, en el mar Caribe, agentes de la CIA estadounidense hunden la lancha torpedera cubana LT385. En 1972, un terremoto en Managua, capital nicaragüense deja la ciudad devastada y causa 20 mil muertes. El sismo fue de 6.2 en la escala de Richter. En 1985 la Medina de Marrakech (Marruecos) es declarada Patrimonio Universal. En 1985, el gobierno de Francia indemniza a la organización ecologista Greenpeace (Paz Verde) por el hundimiento de su buque Rainbow Warrior (Guerrero del Arco Iris), el cual fue hundido por órdenes del gobierno francés el 10 de julio. Militantes de Greenpeace solían intentar interferir en la realización de actividades consideradas peligrosas paea la naturaleza y para la humanidad, como las detonaciones atómicas de prueba en atolones o arrecífes coralinos, el depósito de desechos radioactivos en fosas marinas y otras acciones temerarias de los gobiernos o ejércitos. En 1986, en Argentina, se aprueba la llamada ley de Punto Final por parte del Congreso (impulsada por el presidente Raúl Alfonsín), que colocaba un límite de tiempo a las denuncias por crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Pasado ese lapso, ya no se podría accionar judicialmente. El vencimiento en febrero de 1987causó una acumulación acelerada de citaciones a oficiales e incomodó a las fuerzas armadas, lo que llevó a un alzamiento militar (fallido). Entre las denuncias pendientes había muchísimos casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, secuestro de niños de los reprimidos por la dictadura, entre otros crímenes. La ley fue protestada en las calles por decenas de miles de argentinbos y argentinas, hasta que en 2003 tuvo que ser derogada. En 2008, muere en Caracas el atleta decatlonista venezolano Héctor Thomas (n. 1938). Héctor Thomas nació en El Callao, municipio El Callao del estado Bolívar el 10 de octubre de 1938. Considerado uno de los atletas más completos de su tiempo y leyenda del atletismo venezolano, con participación en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y Juegos Olímpicos de México 1968. En 2010, en Argentina, dictan Prisión perpetua en cárcel común para el represor Rafael Videla. El Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, dictó prisión perpetua en cárcel común al represor argentino Jorge Rafael Videla, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Videla fue sentenciado junto con otros 29 acusados, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, quien será sometido a una junta médica para que evalúe si puede cumplir la condena en cárcel común. Los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lazcano y José Pérez Villalobo, dictaron que Videla y Menéndez son responsables de los delitos que se les imputan y que corresponden a la muerte de 31 presos políticos, sumado a los secuestros y tormentos aplicados a ex policías. El ex jefe del Ejército había sido sentenciado a cárcel de por vida en el Juicio a las Juntas de Comandantes en 1985, pero fue indultado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), pese a las críticas de los argentinos. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n171865.html En 2013, científicos rusos solicitan prohibir los transgénicos por 10 años para estudiar sus efectos sobre la salud. Piden que se imponga una moratoria a los organismos genéticamente modificados (OGM) durante 10 años, tiempo durante el que pretenden estudiar su impacto sobre la salud humana. "Es preciso prohibir los OGM en el país e imponer una moratoria de 10 años. Durante este tiempo, mientras los OGM estén prohibidos, se pueden planear experimentos, pruebas, y pueden introducirse nuevos métodos de investigación", dijo Irina Ermakova, vicepresidenta de la Asociación nacional de seguridad genética. Según ella, aún no se habían realizado estudios suficientes sobre el impacto de los OGM en la salud humana para permitir una amplia introducción de los alimentos modificados genéticamente en el mercado. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n242215.html En 2019: se promulga la reforma constitucional que dio inicio al reciente proceso constituyente en Chile. Tras dos meses de protestas sociales en las calles de Chile, se le dio paso a la posibilidad de que los chilenos decidiesen si querían una nueva Constitución política, lo cual aprobaron posteriormente y se convocaron elecciones para una Constituyente. Con ello se pudo abandonar la Constitución creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, tras dos distintas consultas refrendarias de proyectos sustitutivos, no ha podido ser aprobado ninguno de los nuevos textos constitucionales presentados. En 2023, Obispos del ala más conservadora de la Iglesia católica se rebelan contra la bendición de parejas gays aprobada por el Papa. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388956.html En 2024, China exige a EEUU desocupar Guantánamo: «Más de 120 años en territorio cubano ilegalmente». Ver: www.aporrea.org/tiburon/n399640.html En 2024, panameños y pueblo trabajador salen a las calles para rechazar las amenazas de Trump de quedarse con el canal de Panamá. En las manifestaciones son quemadas banderas norteamericanas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n399648.html En 2024 se produce el fallecimiento de Rafael Quintero, poeta, cuentista y músico venezolano, integrante del Grupo Madera; personaje con importante influencia musical y destacada figura del folklor tradicional comunitario surgido en las barriadas caraqueñas de Venezuela. Ver: www.aporrea.org/cultura/n399627.html