Fallece el poeta, cuentista y músico venezolano Rafael Quintero

23-12-24.-El Ministerio para la Cultura informó este domingo el fallecimiento de Rafael Quintero, integrante del Grupo Madera y quien ha sido influencia musical para cientos de venezolanos en Caracas y otras ciudades del país.Quintero es un artista que desarrolló una vida multifacética como poeta, cuentista, compositor, músico y cantante. Gran parte de esa vida la invirtió en el barrio Marín de la parroquia San Agustín de Caracas, de donde nació la dinastía de la familia.“Su trayectoria fue sinónimo de talento, perseverancia, esfuerzo, compromiso y dedicación”, manifestaron las autoridades de la cultura venezolana al difundir el obituario en las redes sociales.Rafael Quintero nació en Caracas en el año 1956. Estudió Química en la UCV y, desde muy joven, se abocó a la política y a la música. Comenzó a cantar a temprana edad con el grupo Los Hijos Zoila, refiere una breve biografía publicada en la editorial el Perro y la Rana.A los 5 años ya empezaba a mostrar su dotes y a ser reconocido por ello. Ganó un premio cantando la canción “Adelante”, con la que se hizo acreedor de un par de patines en Plaza Venezuela.A los 17 años militaba en la Organización de Revolucionarios (OR) que funcionaba en la clandestinidad, y a los 23 años, ingresa en el grupo Madera, luego de la tragedia del 15 de agosto de 1980.Quintero reveló en una entrevista que la música, en especial la caribeña, se le quedó en su alma desde muy niño.“Por una parte es la música, me dice mi madre que yo me despertaba a los tres años cantando y yo digo que yo inventaba las canciones mientras dormía. Soñaba que era cantante”, dijo.En junio de 2024, Rafael Quintero, recibió por parte del Senado Francés la Medalla de Oro, mérito otorgado en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia.