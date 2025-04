Efemérides 20 de Abril: Resolución 1977 ONU sobre no proliferación de armas de destrucción masiva (2011)

Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Celebrado desde el 20 de abril de 2010, tras ser aprobado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. El objetivo es reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que es incluido el chino; como expresión de la diversidad cultural y el multilingüismo. La fecha se escogió para la lengua china en homenaje a Cang Jie, figura mítica a la que se atribuye haber inventado los caracteres chinos hace unos 5.000 años. Para celebrarla se suelen hacer en la sede de la ONU (Nueva York) talleres de caligrafía china, demostraciones de artes marciales e interpretación de música tradicional china. Hay seis idiomas oficiales de la ONU, que son: el inglés, el francés, el árabe, el chino, el ruso y el español. En 1862, Louis Pasteur y Claude Bernard completan la primera prueba de la pasteurización. El proceso llamado "pasteurización" fue descubierto por Pasteur con la ayuda de su colega Bernard. El químico francés Louism Pasteur (1822-1895) da nombre a la pasteurización, un proceso térmico al que son sometidos líquidos. El procedimiento permitía calentar alimentos lo suficiente como para eliminar los agentes patógenos sin alterar su composición química, algo especialmente útil para almacenarlos durante largo tiempo sin necesidad de refrigerarlos continuamente. Esto fue aplicado a la esterilización y conservación de la leche y otros alimentos líquidos (pasteurización). En el año 570 d.C nace el profeta Mahoma, en lo que actualmente es ciudad sagrada de La Meca en Arabia Saudita. Mahoma lideró la llamada Guerra Santa que le convirtió en caudillo y profeta de los pueblos árabes, como fundador de la religión del Islam. Bajo su conducción e influencia se expandió la cultura árabe, se construyeron mezquitas y surgió el nuevo culto islámico basado en el Corán, con amplio alcance sobre pueblos y territorios del mundo, marcando su vida social y sus costumbres. En 1871 en los Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles, a partir de la cual se declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica (segregacionista) del Ku Klux Klan. Sin embargo, el apartheid oficial terminará en 1965. En 1893 nació en Barcelona, Cataluña (Estado Español), Joan Miró, pintor, escultor, grabador, ceramista y uno de los máximos exponentes del surrealismo. Entre sus obras de arte se destacan: La Masía (1922), El Carnaval de Arlequín (1925), Paisaje Catalán, El Cazador (1924)... En 1902 en su laboratorio de París, Francia, el matrimonio de los científicos Marie y Pierre Curie, aislan el cloruro de radio, sustancia altamente radioactiva, muy importante en medicina, por su uso en la producción del radón, que se utiliza en tratamientos contra el cáncer. Ya en 1898, los Curie habían descubierto el radio (elemento radioactivo) y por el fulgor azulado, y otro elemento químico al que Marie Curie le llamó Polonio, en honor a su tierra, Polonia. En 1903, los Curie ganarán el Premio Nobel de Física, junto con Becquerel. Marie será la primera mujer en recibir este galardón. En 1912, muere en Londres, Inglaterra Bram Stoker, novelista y escritor irlandés célebre por su novela de terror "Drácula" (1897), obra clásica de la literatura de terror y de la "literatura gótica". En 1912 a los 66 años muere en Santiago de Chile el notable pintor Pedro Lira, autor de "La Fundación de Santiago", "El Niño Enfermo" y "El Jardinero". En 1920 se inauguran las VI Olimpiadas de la Era Moderna, primeras tras la I Guerra Mundial. Convocadas en Amberes (Bélgica), con presencia de veintinueve países y dos mil quinientos sesenta y un atletas. Serían clausuradas el 12 de septiembre de ese año. En 1923, nació Tito Puente (f. 2000), compositor, productor y percusionista de ascendencia puertorriqueña (con estadounidense). Destacadísimo timbalero latino, compositor, arreglista y director de orquesta, referencia mundial del jazz, de la música y jazz afrocubano, jazz latino y salsa. Escuchar a Tito Puente. En 1935 muere Rafael Arévalo González (n. 1866), periodista, escritor y telegrafista venezolano, preso por muchos años por luchar contra el régimen de Gómez. Apoyó a los estudiantes de la Generación del 28, que en 1928 se opusieron al gomecismo. Pasó 27 años preso entre 14 prisiones, entre ellas La Rotunda (Caracas) y el Castillo Libertador (Puerto Cabello). Recoge sus experiencias en "Las Memorias de Arévalo González" publicadas en 1977, que contienen pasajes de la historia nacional de los años 1888 a 1913. En 1940, nace la directora española de teatro, ópera y cine, Pilar Miró, (m. 1977) ganadora de dos premios Goya. Entre sus obras están películas como "El Crimen de Cuenca" y "El Perro del Hortelano" y unas 200 realizaciones de teatro. Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública española. Muy valorada en España y América Latina. En 1944, nace el cantautor, actor y comediante de origen venezolano radicado en México, Raúl Vale, quien grabó decenas de álbumes con melodías de su autoría y también conocido como cuentista de chistes. Escuchar a Raúl Vale. En 1959, se declara Monumento Histórico Nacional la Cuadra de Bolívar. Es convertido en museo el conjunto conformado por la casona de estilo colonial que perteneció a la familia de Simón Bolívar, que contiene réplicas de pinturas y retratos de la época así como objetos personales del Libertador (en Caracas, Venezuela). En 1973, sale al aire la emblemática canción "Angie", del persistente grupo británico The Rolling Stones, siempre en los topes de la fama; una de las baladas más apreciadas del repertorio de Mick Jagger, dedicada a la mujer de David Bowie, y que fue por largo tiempo número uno de las listas de ventas. Video con la canción. En 1990, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Este insigne autor nació en Caracas, 16 de mayo de 1906, (m. 2001) y fue un polímata, un hombre de conocimiento universal: abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político; uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en venezuela. En 1993, muere Mario Moreno, el popular "Cantinflas" (n. 1911), actor, productor, guionista y comediante mexicano de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Su primera película la hizo en 1936: "No te Engañes Corazón". En 1956 Holywood le recibe con la película "La Vuelta al Mundo en 80 Días". Entre unas 50 producciones cinematográficas: El Padrecito (1964), Su Excelencia (1966), Un Quijote Sin Mancha (1969)... Presidió la Asociación Nacional de Actores y fue secretario del sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Fue limpiabotas, maletilla (de toreo), cartero, taxista y boxeador, antes de iniciarse como cómico en una carpa de circo y luego desarrollar su carrera como actor. En 2004, desde Estados Unidos, la NASA lanza la sonda espacial Gravity Probe B, con la misión de comprobar predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Gravity Probe B es un satélite artificial desarrollado por la NASA y la Universidad de Stanford para comprobar dos predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Fue lanzado el 20 de abril de 2004 por un cohete Delta desde la base Vandenberg, obteniendo resultados exitosos que fueron presentados los primeros días de mayo de 2011. En 2008, el ex obispo y dirigente izquierdista, Fernando Lugo, resulta victorioso en unas elecciones históricas, celebradas en Paraguay. Es elegido presidente de la República. El Partido Colorado (uno de los partidos tradicionales de la oligarquía paraguaya) pierde la presidencia, luego de más de sesenta años en el poder. Miles de personas salen a las calles para festejar el triunfo del líder de la izquierda en las elecciones presidenciales. En 2008, Danica Patrick se convierte en la primera mujer en ganar una carrera de automovilismo en la IndyCar Series, tras conquistar las 300 millas de Japón en el circuito de Twin Ring Motegi. Posteriormente siguió cosechando éxitos y distinciones. En 2010, en el Golfo de México explota la plataforma semisumergible Deepwater Horizon, de la empresa British Petroleum (BP), de lo que se deriva el más grave vertido de crudo registrado en el mundo y uno de los mayores desastres ecológicos provocados por actividades humanas que se hayan conocido. El golfo de México, es compartido por Estados Unidos, Cuba y México, por lo que el hecho puso en riesgo a los tres países. Fue el más importante vertido petrolero de la historia, estimado en 779.000 toneladas de petróleo crudo. Los daños afectaron a las marismas de la desembocadura y el delta del río Misisipi, prolongándose a Luisiana y otros sectores de la Florida y amenazando a Cuba. En 2011, se adopta la Resolución 1977 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que versa sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva, y que reafirmó en sus resoluciones anteriores respecto a la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas. Estas resoluciones implican compromisos referentes al control de armamentos, tráfico internacional de armas, desarme y no proliferación. Sin embargo, se siguen invirtiendo millones de dólares o euros al año, en los procesos de investigación y creación de armas mortales para la humanidad y para todas las formas de vida existentes en el planeta. En la II Guerra Mundial se usaron armas atómicas, potencias nucleares continúan haciendo pruebas y demostraciones con armas más poderosas y de mayor alcance, en lugar de invertir en la mejora de la calidad de vida o en detener el cambio climático provocado. Paises como los EEUU y potencias europeas han usado el argumento de las "armas de destrucción masivas" para promover guerras en lugar de detenerlas, incluso con datos falsos (caso de Irak). Ahora, a propósito de la guerra en Ucrania se vuelve a mencionar insistentemente la amenaza de esas armas y hay paises que lanzan misiles de prueba, pasando incluso sobre el espacio aéreo y marítimo de otras naciones o poniendo en riesgo gravemente el medio ambiente. Da la impresión de que a la "no proliferación de armas de destrucción masiva" no se le hace mucho caso y se juega con millones de vidas y con el destino de la humanidad entera. La militancia contra las guerras y por el desarme general redobla su importancia en estos tiempos poniéndo el acento sobre la presión de la fuerza social cuando los gobiernos parecen ir en otra dirección. Las armas de destrucción masiva son aquellas que pueden eliminar a un gran número de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños físicos, económicos y medioambientales. Se consideran armas de destrucción masiva las siguientes: Armas nucleares: Son las más peligrosas que existen en la Tierra, pues con ellas se puede destruir toda una ciudad, asesinando potencialmente a millones de personas y poniendo en peligro el entorno natural y la vida de las generaciones futuras. Armas biológicas: Son armas que utilizan organismos vivos o toxinas para causar enfermedades o muerte en las personas, animales o plantas. Armas químicas: Son armas que utilizan productos químicos tóxicos para causar daño o muerte. Además de estas, existen otras armas que podrían considerarse de destrucción masiva debido a su capacidad para causar víctimas colaterales en gran número. Entre estas se incluyen: Minas antipersona: Estas armas matan indiscriminadamente y en gran número, aunque las muertes se producen a lo largo de muchos años. Bombas de racimo: Usadas en bombardeos sobre las ciudades, pueden ser letales para muchas personas ya que se dividen en múltiples ojivas que caen aleatoriamente destruyendo todo lo que hay en una cierta área. Munición de uranio empobrecido: A pesar de su nivel bajo de radiactividad, al ser usado con la suficiente frecuencia sobre una zona de conflicto con abundante población civil puede provocar a corto y medio plazo un incremento sustancial de los casos de cáncer y malformaciones congénitas. Uno podría preguntarse si el uso prolongado de las bombas lanzadas por la aviación militar, capaz de causar decenas de miles de muertos de todas las edades y condiciones, como lo hace Israel cometiendo genocidio en Palestina, es o no el equivalente a las llamadas "armas de destrucción masiva". La falsa presencia de esas armas fue la excusa para invadir a Irak los EEUU y sus aliados. Hoy, en nombre de la "lucha contra el terrorismo" se mata hasta más que el terrorismo y algunos jefes de grandes potrencias nucleares se amenazan con utilizarlas. En 2015, el grandeliga Melvin Mora es exaltado al Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore, exbeisbolista venezolano. En Venezuela, jugó para Navegantes del Magallanes. En esta fecha, en 2017 un asaltante con un fusil AK-47 disparó sobre varios policías en los Campos Elíseos, en París, Francia en días previos a las elecciones presidenciales. Uno de los agentes fue asesinado y otros dos, junto con otra persona, resultaron gravemente heridos. El atacante fue luego muerto a tiros por la policía. La responsabilidad del hecho fue reclamada por el Estado Islámico (EI), organización terrorista. Francia se encontraba en preparativo de elecciones presidenciales como ahora en 2022. Aquel ataque tuvo lugar inmediatamente antes de la elección presidencial en el país, lo cual hace que tales circunstancias pongan a Francia en estado de alerta. En 2019, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam hace saber que está investigando la pérdida de 504 millones de dólares en un proyecto de gas y petróleo en Venezuela e intenta probar corrupción relacionada con empresas estatales. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n340992.html En 2021, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, según la cual el periodismo estaba "bloqueado" en más de 130 países, y en deterioro generalizado de su situación en América Latina. "Casi todos los indicadores del periodismo en América Latina están en rojo" dice el informe. Ver: https://www.aporrea.org/medios/n364321.html En 2023, el popular y delicioso "tequeño" es declarado como Patrimonio Cultural de Venezuela. Este símbo lo gastronómico de los Altos Mirandinos venezolanos y de todo el país, un rollito de masa relleno de queso que se frie, se ha internacionalizado con la migración venezolana. Ver: www.aporrea.org/cultura/n382253.html En 2024 se producen protestas multitudinarias en las islas Canarias contra el "turismo de masas". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392236.html