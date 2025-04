Efemérides del 19 de Abril: Proclamada independencia de Venezuela (1810) - Día del Aborigen Americano

Día del Aborigen o Indio Americano. En 1940, en Pátzcuaro (Michoacán, México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano instituye el 19 de abril como Día del Aborigen Americano (también conocido como Día Americano del Indio). La convocatoria al congreso la realizó el presidente progresista Lázaro Cárdenas. Participaron delegaciones oficiales de los países integrantes de la Unión Panamericana, y de algunos grupos indígenas, con el objetivo de analizar la situación de los indígenas y llegar a acuerdo para enfrentar sus problemas. A partir de este congreso se fundó el Instituto Indigenista Interamericano. El propósito de este día es promover el respeto a la diversidad étnica y eliminar la estigmatización de las culturas de los pueblos originarios. En otros países latinoamericanos con población indígena tambien se celebran días nacionales dedicados a los habitantes originarios de las tierras del continente americano. En Venezuela, el día que anteriormente se celebraba como "Día de la Raza", coincidente con la fecha de la llegada de los españoles a lo que llamaron América, fue convertido en Día de la Resistencia Indígena para resaltar la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y culturas contra los colonizadores españoles (se celebra en Venezuela desde el 2002, por decreto del presidente Hugo Chávez). Día Mundial de Los Simpson. Celebra varias décadas de esta serie de comics que mantiene un carácter humorístico crítico y satírico. Aparece por primera vez la televisión de Estados Unidos 1987 y luego se retransmitió por muchas televisoras del mundo. Esta serie de dibujos animados fue creación de Matt Groening, para Fox Broadcasting Company. Día de la Municipalidad. Se deriva del 19 de abril de 1810, fecha en la que se proclama la independencia de la patria republicana venezolana y conmemorativa de más de dos siglos de municipalismo, entendido como construcción de ciudadanía desde el municipio y de poder local. La tradición municipalista Venezuela se remonta a los cabildos coloniales y es reflejada en todas sus Constituciones desde 1811. Proclamación de la Independencia: En 1810, en Venezuela, se produce la revolución del 19 de abril, que desata la lucha contra el dominio colonialista español y proclama la independencia, aunque todavía se tendrían que librar cruentas y largas batallas hasta lograr su consolidación. El Cabildo de Caracas hace apartarse del mando a Vicente Emparan, Capitán General de Venezuela y se establece la Junta Suprema de Caracas como primer gobierno autónomo del país. Se firma el Acta del 19 de abril de 1810, sumiendo su actuación inicialmente en nombre de Fernando VII, rey depuesto de España, por la invasión napoleónica francesa que impone a José I. Pero posteriormente se realiza un Primer Congreso Nacional, que pone término a la Junta y nombra un triunvirato compuesto por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón, tras lo cual, el 5 de julio de 1811, se firma la Declaración de Independencia, instaurando la Primera República. Ésta tendrá que enfrentar los intentos realistas de reconquista de la colonia rebelde. En 2025 se conmemora el 215 aniversario del inicio del proceso independentista que sería sellado con el triunfo de Bolívar en Carabobo, indisolublemente ligado, además, a la liberación de varias otras naciones americanas con la participación de los próceres venezolanos. En 1811, Valencia (Venezuela) es tomada por los republicanos independentistas para someterla al gobierno de la Junta Suprema. La ciudad se había alzado en armas a favor del rey Fernando VII de España contra el gobierno de la Primera República de Venezuela. En 1882 muere Charles Darwin (n. 1809), naturalista inglés, científico cuyos descubrimientos tuvieron un impacto profundo a partir de su formulación de teorias evolucionistas sobre las especies, desde el punto de vista biológico, al exponer que el origen y sucesión de las especies (en su obra El Origen de las Especies, 1859) procedía según la "selección natural", para lo que dio como soporte profusos datos obtenidos mediante la observación de la naturaleza a lo largo de muchos años. Tuvo amplias repercusiones filosóficas, más allá de la biología, encendiendo polémicas en torno a las concepciones religiosas, sociológícas, etc. En 1888, son ingresados al Panteón Nacional de Venezuela, los restos mortales del prócer independentista José Antonio Páez. En 1906, muere en París (Francia) Pierre Curie, (n.1859), físico químico, ganador con su esposa, Marie Curie del Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad. Fue un físico francés, pionero en el estudio de la radiactividad y descubridor de la piezoelectricidad (conjunto de fenómenos eléctricos que se manifiestan en algunos cuerpos sometidos a presión u otra acción mecánica). En 1911, se inauguró en Venezuela el Archivo General de la Nación. Es la institución responsable de la guarda, custodia, conservación y divulgación del Patrimonio Documental, así como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, con el fin de preservar la memoria histórica y la cultura de Venezuela. En 1918, nace en Río Chico el beisbolista venezolano Vidal López, para muchos uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, como jonronero y como lanzador (f.1972). Le llamaban "El Muchachote de Barlovento". En 1938, debutó en el béisbol de Puerto Rico y en 1948, formó parte de los Navegantes del Magallanes. Jugó en Puerto Rico, Cuba, México, República Dominicana, pero no llegó a jugar en las Grandes Ligas (EE.UU), porque en su época no se permitía la participación de jugadores negros. También fue entrenador e instructor de béisbol. En Venezuela se le honra dando su nombre a un estadio de Caracas y se levantó una estatua en su pueblo. En 1921, en los Estados Unidos se inauguró la Estatua Ecuestre de Simón Bolívar en el Central Park de Nueva York. En 1921 en Venezuela se reinauguró la Plaza Washington en Caracas (Urb. El Paraíso) y la estatua del prócer estadounidense George Washington. En 1932 nació Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante colombiano. Su figuras humanas lucen típicamente redondeadas y voluminosas. Cumple 90 años. En 1936 se inicia la Huelga General dentro de la revuelta árabe en Palestina contra los británicos. Esta revuelta durará tres años: de 1936-1939. Palestina, administrada por el imperio Británico (abril 1936- octubre 1939) y una gran revuelta previa se agudiza cuando el Alto Comité Árabe declara la huelga general y promueve el boicot a cualquier intercambio económico con la comunidad yishuv. Los colonialistas demolieron miles de casas palestinas, encerraron en campos de concentración a más de 9000 palestinos, sentenciaron a muerte a decenas de líderes o activistas. La revuelta fue aplastada, con más de 5.000 árabes palestinos muertos y unos 10.000 heridos. Evidentemente Inglaterra fue la madre de los posteriores crímenes del Estado sionista de Israel y de sus métodos inhumanos. Los yishuv eran una minoría de residentes judíos en la región de Palestina antes de la creación del Estado de Israel en 1948, promovida por el colonialismo británico. El 19 de abril de 1936 es significativo porque marca el inicio de una huelga general árabe en Palestina, convocada por el Alto Comité Árabe liderado por Amin al-Husayni. Esta huelga fue una respuesta organizada dentro de la revuelta árabe que había comenzado unos días antes, el 15 de abril. La huelga buscaba protestar contra la inmigración judía masiva y la venta de tierras a judíos (para ocupar el territorio palestino), así como exigir la independencia del Mandato Británico. En 1937, en la guerra civil española, el dictador Francisco Franco emite el Decreto de Unificación, que disuelve todos los partidos y funda la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) bajo el mando único del llamado "Caudillo". En 1941, nació Roberto Carlos, cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la música popular brasileña y la balada romantica. Es uno de los artistas latinos con más discos ha vendidos en el mundo. En 1943, comienza el levantamiento del Gueto de Varsovia (Polonia) contra los nazis, en la Segunda Guerra. Se alzan contra su traslado a campos de concentración Y se producen enfrentamientos armados de resistencia. Los nazis desplazan a unos tres mil soldados para rodear el gueto, dentro del cual la resistencia se mueve por las alcantarillas. La lucha dura hasta el 16 de mayo con la muerte de miles de judíos. En 1949 nació Paloma Picasso, diseñadora de moda franco-española, especialmente de joyas y dueña de la marca de perfume que lleva su nombre. Es hija del artista de la pintura Pablo Ruiz Picasso y de la pintora y escritora francesa Françoise Gilot. En 1951, se inauguró el Busto en Bronce del Libertador Simón Bolívar en la cumbre del Pico Bolívar, obra del pintor y escultor Marcos León Mariño. En 1953, el general Marcos Pérez Jiménez se impone y juramenta como Presidente de la República de Venezuela para el periodo 1953-1958 (ejerce un gobierno dictatorial). En el año 1960, se crea la Copa Libertadores de América. En 1966, muere Javier Solís (n. 1966), actor de cine y cantante mexicano de gran éxito en diversidad de géneros hispanos y latinos, como el bolero ranchero, bolero moruno, ranchera, vals, pasodoble, tango, huapango y balada. En 1970, nació el cantante Luis Miguel, tambien conocido como El Sol de México. Aunque nació en Puerto Rico, se nacionalizó mexicano. Es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales. No sólo canta sino que es cantautor y productor. Conocido artísticamente como Luís Miguel o "Luismi", su nombre completo es Luis Miguel Gallego Basteri. Ha sido ganador de siete Premios Grammy. Lleva vendidos más de cien millones de discos en el mundo. Éxitos de Luís Miguel En 1970 en Colombia insurge el grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril, conocido como "M-19". Fue una organización guerrillera urbana colombiana que participó en el Conflicto armado interno de Colombia desde 1974 hasta su desmovilización en 1990. En 1983, se inauguró el complejo cultural del Teatro Teresa Carreño, uno de los más importantes de América y el mayor de Venezuela. En él se representan conciertos sinfónicos y populares, espectáculos diversos, óperas, ballet clásico, danza y teatro. En 1989, la Comisión de Cultura, Educación y Juventud del Parlamento Europeo declara el idioma catalán como otra lengua oficial de las instituciones europeas. En 1991, el pueblo de Puerto Rico es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su "defensa ejemplar del idioma español, que ha sido declarado único idioma oficial del país" (frente al inglés). Resulta interesante, en cambio, que haya tanta resistencia frente al catalán, el vasco y el gallego por parte de importantes sectores del estamento político dentro del Estado Español. En 2004 entra en vigor la normativa europea que obliga a etiquetar todos los productos alimenticios que contengan algún ingrediente transgénico o que estén modificados genéticamente. En 2005, Joseph Ratzinger se convierte en el primer papa del siglo XXI. De 78 años en ese entonces, el cardenal alemán es escogido en el cónclave convocado a la muerte de Juan Pablo II y se convierte en Benedicto XVI. De posturas ortodoxas, y con un antecedente sombrío de paso por las juventudes hitlerianas en sus tiempos mozos, acentúa la inclinación conservadora que caracterizo al período del pontífice polaco Wojtila y que cambiaría tras la abdicación de Benedicto XVI, al ser sucedido por el papa argentino Francisco. En 2005, se logra la primera condena de un tribunal extranjero contra un represor argentino por crímenes del terrorismo de Estado. Adolfo Scilingo recibe en Madrid (España) una sentencia a 640 años de cárcel. El marino había confirmado en marzo de 1995 la existencia de los "vuelos de la muerte", con los que marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) asesinaban a sus prisioneros. Se probó su responsabilidad en la muerte de 21 personas y la detención ilegal con torturas a otra víctima. El Tribunal Supremo de España elevó la pena a 1084 años en 2007 al comprobarse su responsabilidad en 255 desapariciones. En 2020 le concedieron salir durante el día a servicios sociales, con retorno para pernocta en prisión. En 2011 Fidel Castro, con avanzada edad, dimite de su puesto como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país caribeño. El mandatario fue sucedido por su hermano Raúl Castro, quien siete años más tarde sería sucedido de la presidencia de Cuba por Miguel Díaz-Canel. Fidel Castro fue mandatario de Cuba durante 50 años, en los que estuvo al frente de la Revolución Cubana. En 2013 en Venezuela, Nicolás Maduro asume (por primera vez) como presidente de la República, siendo elegido en las elecciones presidenciales del 14 de abril del mismo año, realizadas tras la muerte del presidente Hugo Chávez (quien al fallecer no logró culminar su período). En 2018, Miguel Díaz-Canel asume como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Se convierte así en sucesor de Raúl Castro. Nacido en 1960, es el tercer jefe de Estado después de Fidel y Raúl Castro, y el primero nacido después de la Revolución de 1959. En 2021, la tripulación del Soyuz MS-17 regresa a la Tierra después de 185 días en la estación espacial. Ver: www.aporrea.org/tecno/n364300.html Los cosmonautas Ryzhikov, Kud-Sverchkov y Rubins llevaron a cabo cientos de experimentos en las disciplinas de biología, biotecnología, física y ciencias de la Tierra. También supervisaron la llegada y salida de varios vehículos visitantes, incluida la primera misión operativa Crew Dragon de SpaceX, que llevó a los astronautas Crew-1 a unirse a la tripulación de la Expedición 64. Ryzhikov y Kud-Sverchkov realizaron (por separado) su primera caminata espacial al hacer el primer EVA del módulo Poisk de Rusia. Los dos trabajaron fuera de la estación durante 6 horas y 48 minutos para prepararse para la remoción del módulo de acoplamiento Pirs, que despejará el camino para la llegada del laboratorio multiusos Nauka de Rusia a finales de este año. Los tres viajaron un total de 78,4 millones de millas (126 millones de kilómetros) completando 2.960 órbitas de la Tierra. En 2023 se produce la ratificación parlamentaria cubana de la propuesta de Díaz-Canel para la presidencia de Cuba (actual presidente). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n382235.html