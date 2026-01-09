(VIDEO) Enrique Márquez salió del SEBIN este 8 de enero, justo después de cumplirse un año de detención

09-01-26.-El dirigente opositor Enrique Octavio Márquez Pérez fue liberado este jueves 8 de enero, junto al también dirigente opositor Biagio Pilieri.

Márquez Pérez nació en Maracaibo el 19 de mayo de 1963, es ingeniero electricista y profesor universitario que se convirtió en una de las voces más reconocidas de la oposición venezolana.

El excandidato presidencial estaba preso desde el martes 7 de enero de 2025 en Caracas por agentes de seguridad del Estado. Desde esa fecha permanece bajo custodia, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos opositores, tuvo más de ocho meses sin contacto con sus familiares o seres queridos.

Su trayectoria lo ha llevado desde el movimiento estudiantil en la Universidad del Zulia hasta ocupar cargos de relevancia en el Parlamento y en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2024 se presentó como candidato presidencial por el partido Centrados en la Gente, intentando ofrecer una alternativa distinta en medio de la polarización política del país. En los días previos a su detención, Márquez reiteró que la “voluntad de cambio” político de los venezolanos seguía intacta, pese a lo que calificó como irregularidades en el proceso electoral.

Enrique Márquez ha sido considerado un opositor moderado, con experiencia en el sistema electoral y en el Parlamento. Su apuesta por el diálogo y por abrir espacios de participación política lo diferenció de otros líderes opositores más confrontativos. Aunque su candidatura presidencial no logró un resultado significativo en las urnas, dejó planteada la necesidad de construir alternativas que permitan una transición democrática en Venezuela.

Currículo político

Inicios en la política: Márquez comenzó en el movimiento estudiantil Movimiento 20 en la Universidad del Zulia. Posteriormente se vinculó a La Causa R , apoyando la candidatura de Francisco Arias Cárdenas en los años 90.

Diputado: Fue electo diputado en 2000 y nuevamente en 2010, representando al estado Zulia. En el Parlamento se destacó por impulsar debates sobre autonomía legislativa y control institucional.

Vicepresidente de la Asamblea Nacional: Entre 2016 y 2017 ocupó la primera vicepresidencia del Parlamento, en un período marcado por la confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro.

Un Nuevo Tiempo: Se unió al partido socialdemócrata en 2007, participando en el referéndum constitucional de ese año. Permaneció en la organización hasta 2018, cuando fue apartado por apoyar las elecciones presidenciales de ese año.

Consejo Nacional Electoral: En 2021 fue designado rector principal y luego vicepresidente del CNE, cargo que ocupó hasta 2023. Durante su gestión promovió la transparencia electoral y buscó acuerdos institucionales.

Candidatura presidencial: En 2024 se postuló como candidato presidencial por Centrados en la Gente, acompañado por el respaldo del partido REDES y el Partido Comunista de Venezuela. Su campaña se centró en la necesidad de justicia transicional, reformas institucionales y recuperación económica.

Propuestas clave

Durante su candidatura, Márquez planteó:

Justicia transicional y liberación de presos políticos.

Reforma institucional , incluyendo la eliminación de la reelección indefinida y de las inhabilitaciones administrativas.

Fortalecimiento del CNE para garantizar procesos electorales transparentes.

para garantizar procesos electorales transparentes. Relaciones internacionales: buscar el levantamiento de sanciones y recuperación de activos venezolanos.

Con información de Contrapunto y el pitazo