(VIDEO) Delcy Rodríguez sobre el ataque de EEUU: "Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate"

09-01-26.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en el país “nadie se entregó” y que “hubo combate” durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y tres estados vecinos, una operación que culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear”, expresó Rodríguez durante un acto público, en cadena nacional por radio y televisión.La funcionaria reiteró su lealtad a Maduro, quien permanece detenido en Nueva York y enfrenta acusaciones por narcotráfico y otros cargos. “Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado; tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su patria”, afirmó.Según recoge Swissinfo, Rodríguez encabezó un acto en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana en homenaje a militares venezolanos y cubanos fallecidos durante los ataques estadounidenses en Caracas, incluido el complejo militar de Fuerte Tiuna, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En la ceremonia participó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.Durante el evento, la presidenta encargada sostuvo que la vida de los militares “fue arrebatada en un ataque vil, desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo”. Añadió que Venezuela no está “subordinada ni sometida”, sino que mantiene una “dignidad histórica”, por lo que pidió “honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate”.Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria, por los libertadores, por nuestro Libertador Simón Bolívar, hubo combate por Chávez y hubo combate por Venezuela”, señaló.El Gobierno venezolano ha informado de al menos 100 fallecidos como consecuencia del ataque. Previamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reportó la muerte de 24 soldados y les rindió homenaje en un funeral. Por su parte, el Gobierno de Cuba indicó el domingo que 32 de sus militares destacados en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante la operación.La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, declaró este jueves “héroes y mártires” a las víctimas. Horas antes, el fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de tres fiscales del Ministerio Público para investigar lo que calificó como “decenas” de muertes relacionadas con los hechos.