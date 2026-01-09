Parlamento de Türkiye condena secuestro del presidente Maduro por parte de EE. UU.

Numan Kurtulmus, afirmó hoy que el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela constituye flagrante desprecio y clara violación del derecho internacional.

El presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, afirmó hoy que el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela constituye flagrante desprecio y clara violación del derecho internacional, e instó a la comunidad internacional a confrontar este tipo de acciones.

Durante una visita al Departamento de periodistas del Legislativo turco con motivo del Día del Periodista, Kurtulmus subrayó que lo ocurrido en Venezuela es inaceptable bajo cualquier circunstancia, y señaló que el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro refleja la aplicación de lo que describió como la "ley de la selva" por parte de una de las principales potencias mundiales.

Kurtulmus destacó que la detención del jefe de un Estado soberano e independiente, independientemente del pretexto utilizado, transmitida públicamente y a la vista del mundo, constituye una flagrante violación del derecho internacional y una grave afrenta al principio de la igualdad soberana de los Estados.

Enfatizó la necesidad de establecer un nuevo orden mundial basado en el respeto al derecho internacional y advirtió que los acontecimientos en Venezuela evidencian que estos principios han sido completamente ignorados, lo que podría conducir a una nueva etapa de caos y desorden internacional.

Asimismo, afirmó que Türkiye debe mantener una postura firme en favor de la legitimidad internacional, sin comprometer los principios del derecho internacional ni el derecho de los pueblos a determinar libremente su propio futuro político.

El ejército estadounidense perpetró una agresión contra Venezuela el día 3 de este mes, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Estados Unidos..

En este contexto, el 5 de enero, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez asumió las funciones de presidenta interina, tras juramentar ante la Asamblea Nacional.