La Casa Blanca asegura que liberación de presos políticos en Venezuela es por "influencia" de Trump

09-1-26.-La primera liberación de presos en Venezuela desde la destitución del presidente Nicolás Maduro se debe a la "influencia" del presidente estadounidense Donald Trump, dijo la Casa Blanca el jueves.



"Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.



Venezuela comenzó a liberar este jueves a un "número importante" de detenidos por razones políticas.



Se trata de las primeras excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los ataques militares de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.



"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina.



Cinco de los presos liberados son españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, informó el gobierno español. El canciller español indicó que se trata de la activista Rocío San Miguel.



Su abogada, Theresly Malave, dijo a la AFP en Caracas que la activista "está bien".



Jorge Rodríguez no precisó cuántas personas o quiénes quedarán en libertad pero agradeció las gestiones del gobierno español, brasileño y catarí en el asunto.

